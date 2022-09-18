رئيس التحرير

أحمد الخطيب

القوات المسلحة تهنئ سمر حمزة على إنجاز فضية بطولة العالم للمصارعة

كتب:

محمد مجدي
06:33 م | الأحد 18 سبتمبر 2022
القوات المسلحة تهنئ سمر حمزة على إنجاز فضية بطولة العالم للمصارعة

استقبلت القوات المسلحة الأبطال الرياضيين المشاركين في بطولة العالم للمصارعة من أبناء المؤسسة العسكرية الرياضية، فور عودتهم إلى أرض الوطن، حيث كان في استقبالهم وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وذلك عقب مشاركتهم الناجحة في بطولة العالم للمصارعة والتي أقيمت بدولة صربيا.

سمر حمزة تحصد الفضية

ونجحت اللاعبة سمر حمزة ابنة المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية، في حصد الميدالية الفضية في البطولة، وتعتبر بذلك أول لاعبة عربية ومصرية تصل للمبادرة النهائية في بطولة العالم للمصارعة، وذلك بعدما قدمت أداء مميزاً استحقت من خلاله الإشادة والتقدير، ويعد ذلك الإنجاز نتاجاً لجهود جهاز الرياضة للقوات المسلحة وتوفيره كل الإمكانيات الفنية والإدارية التي تؤهل أبناءه لرفع علم مصر عالياً خفاقاً.

القوات المسلحة تؤكد استمرار دورها في إعداد وتأهيل كوادر رياضية

وهنأت القيادة العامة للقوات المسلحة البطلة سمر حمزة على إنجازها التاريخي، مؤكدة على استمرار دورها في تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصري لرفع العلم المصري بمختلف المحافل الرياضية.

{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u062d\u0629 \u062a\u0633\u062a\u0642\u0628\u0644 \u0627\u0628\u0637\u0627\u0644 \u0645\u0635\u0631 \u0628\u0628\u0637\u0648\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645 \u0644\u0644\u0645\u0635\u0627\u0631\u0639\u0629"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u062d\u0629 \u062a\u0633\u062a\u0642\u0628\u0644 \u0627\u0628\u0637\u0627\u0644 \u0645\u0635\u0631 \u0628\u0628\u0637\u0648\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645 \u0644\u0644\u0645\u0635\u0627\u0631\u0639\u0629"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u062d\u0629 \u062a\u0633\u062a\u0642\u0628\u0644 \u0627\u0628\u0637\u0627\u0644 \u0645\u0635\u0631 \u0628\u0628\u0637\u0648\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645 \u0644\u0644\u0645\u0635\u0627\u0631\u0639\u0629"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u062d\u0629 \u062a\u0633\u062a\u0642\u0628\u0644 \u0627\u0628\u0637\u0627\u0644 \u0645\u0635\u0631 \u0628\u0628\u0637\u0648\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645 \u0644\u0644\u0645\u0635\u0627\u0631\u0639\u0629"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u062d\u0629 \u062a\u0633\u062a\u0642\u0628\u0644 \u0627\u0628\u0637\u0627\u0644 \u0645\u0635\u0631 \u0628\u0628\u0637\u0648\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645 \u0644\u0644\u0645\u0635\u0627\u0631\u0639\u0629"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u062d\u0629 \u062a\u0633\u062a\u0642\u0628\u0644 \u0627\u0628\u0637\u0627\u0644 \u0645\u0635\u0631 \u0628\u0628\u0637\u0648\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645 \u0644\u0644\u0645\u0635\u0627\u0631\u0639\u0629"}
{"description":"\u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u062d\u0629 \u062a\u0633\u062a\u0642\u0628\u0644 \u0627\u0628\u0637\u0627\u0644 \u0645\u0635\u0631 \u0628\u0628\u0637\u0648\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645 \u0644\u0644\u0645\u0635\u0627\u0631\u0639\u0629"}

اقرأ المزيد:

سمر حمزة لـ«الوطن» بعد إنجازها التاريخي ببطولة العالم للمصارعة: مفيش مستحيل

عضو اتحاد المصارعة: سمر حمزة ناوية على الذهب في نهائي بطولة العالم

3 أرقام مميزة في تأهل سمر حمزة لنهائي بطولة العالم للمصارعة.. صانعة التاريخ

سمر حمزة صاحبة برونزية المصارعة الحرة: «كان نفسي أجيب ميدالية أكبر»
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.