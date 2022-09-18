القوات المسلحة تهنئ سمر حمزة على إنجاز فضية بطولة العالم للمصارعة

استقبلت القوات المسلحة الأبطال الرياضيين المشاركين في بطولة العالم للمصارعة من أبناء المؤسسة العسكرية الرياضية، فور عودتهم إلى أرض الوطن، حيث كان في استقبالهم وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وذلك عقب مشاركتهم الناجحة في بطولة العالم للمصارعة والتي أقيمت بدولة صربيا.

سمر حمزة تحصد الفضية

ونجحت اللاعبة سمر حمزة ابنة المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية، في حصد الميدالية الفضية في البطولة، وتعتبر بذلك أول لاعبة عربية ومصرية تصل للمبادرة النهائية في بطولة العالم للمصارعة، وذلك بعدما قدمت أداء مميزاً استحقت من خلاله الإشادة والتقدير، ويعد ذلك الإنجاز نتاجاً لجهود جهاز الرياضة للقوات المسلحة وتوفيره كل الإمكانيات الفنية والإدارية التي تؤهل أبناءه لرفع علم مصر عالياً خفاقاً.

القوات المسلحة تؤكد استمرار دورها في إعداد وتأهيل كوادر رياضية

وهنأت القيادة العامة للقوات المسلحة البطلة سمر حمزة على إنجازها التاريخي، مؤكدة على استمرار دورها في تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصري لرفع العلم المصري بمختلف المحافل الرياضية.