عضو اتحاد المصارعة: سمر حمزة ناوية على الذهب في نهائي بطولة العالم

هنأت الإعلامية جاسمين طه زكي، سمر حمزة، ببلوغها نهائي بطولة العالم، مؤكدةً: «رفعت رأسنا وحققت إنجازا تاريخيا جديدا للمصارعة النسائية المصرية، بعد التأهل إلى نهائي بطولة العالم للمصارعة».

وأضافت «طه» خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة dmc: «فازت سمر في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2، وهذا الحدث إنجاز عالمي بكل المقايييس، فهذه المرة الأولى في التاريخ، التي تصل فيها لاعبة مصرية إلى نهائي بطولة العالم.. حاجة تشرح القلب وتخلينا فخورين بيها».

وتابعت الإعلامية جاسمين طه زكي: «أنتِ بطلتنا اليوم، ولديها اليوم مباراة نهائية، ونتمنى لها الفوز، ونتمنى أن نحتفي بها أكثر».

إنجاز كبير

وأجرى إبراهيم عادل مصطفى عضو اتحاد المصارعة، مداخلة هاتفية بالبرنامج، وقال: «آخر مرة تأهلنا فيها إلى بطولات العالم كان في عام 2006 من خلال محمد عبدالفتاح بوجي، وحصل على الميدالية الذهبية، وسمر أول لاعبة مصرية تبلغ المباراة النهائية».

وأضاف: «شاركنا بـ6 لاعبين، 4 في المصارعة الرومانية وسمر ويوسف في المصارعة الحرة، لاعبو المصارعة الرومانية لم يكونوا موفقين، وأملنا في سمر اليوم، وغدا يوسف سينافس في المصارعة الحرة ونتمنى له التوفيق».

النهائي في الساعة السابعة.. وسمر مُصرة على الذهبية

وتابع، أن سمر تلعب الآن على الذهبية، مشيرًا إلى أن سمر سبق لها مواجهة اللاعبة التركية التي تلعب ضدها آلان، وذلك في دورة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر، ولم تكن موفقة: «ناوية تاخد بثأرها وتفرح المصريين كلهم، ومش بتتكلم غير في الذهب وإن شاء الله ربنا يوفقها النهاردة».