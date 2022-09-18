«مين اللي خد الجبنة».. تفاصيل واقعة مندوب المبيعات المتهم بالسرقة في أكتوبر

بـ نبرة يتخللها الخجل، وملامح يكسوها خيبة الأمل، جلس مندوب المبيعات المتهم بسرقة المنتج المكلف بتوزيع «الجبنة» على بعض الأماكن في حدائق أكتوبر، أمام جهات التحقيق، يدلي باعترافاته حول الواقعة التي ارتكبها.

عربة كبيرة محملة بمنتج «الجبنة» التابع لإحدى الشركات بحدائق أكتوبر، استقلها مندوب المبيعات المكلف بتوزيعها، راودته فكرة الاستيلاء على كمية من المنتج وبيعها لحسابه الشخصي، لكنه خشي من افتضاح أمره، وظل يفكر كثيرا في طريقة تمكنه من الاستيلاء عليها دون القبض عليه.

الاستيلاء على المنتج

فكرة شيطانية استحوذت على عقل مندوب المبيعات، وهي أن يستولى على المنتج ويوهم أصحاب الشركة بسرقتها من قبل شخص مجهول أثناء توزيعها، على الفور نفذ خطته المحكمة، وذهب لإدارة الشركة وأخبرهم بما جرى من سرقة المنتج من قبل مجهول.

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا من مندوب مبيعات أقر فيه بأنه ركن سيارته أمام أحد العقارات بمنطقة حدائق أكتوبر، وعندما عاد إليها اكتشف سرقة كمية من منتج الجبنة التي يتولى توزيعها لصالح الشركة، وذلك من قبل شخص مجهول.

كشف مندوب المبيعات بعد سرقته للمنتج

وكشفت التحريات، أن مندوب المبيعات استخدم حيلة ماكرة بعد أن استولى على الجبنة التي يتولى توزيعها، وقام ببيعها، وادعى سرقتها من قبل مجهول خشية من القبض عليه، أو إعادة النقود للشركة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي الخاص ببيع الجبنة، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة للمتهم

ومن جانبه، قال المحامي محمد ثابت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذه الجريمة تعد ضمن اختلاس الأموال، خاصة أن المتهم خان العهدة المسلمة إليه، وطبقا للمادة 112 من قانون العقوبات، إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، تكون العقوبة هي السجن المؤبد.