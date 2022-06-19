تفاصيل مقتل مندوب مبيعات بالغربية.. زميله طعنه لسرقة 22 ألف جنيه

أقدم عاطل في محافظة الغربية على طعن مندوب مبيعات بسلاح أبيض، وسرقة مبلغ مالي منه يقدر بنحو 22 ألف جنيه، وذلك حال سيره في قرية كنيسة دمشيت، بنطاق مركز طنطا، ما أسفر عن مصرعه.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي برئاسة الرائد محمد تعلب، يفيد وصول المدعو عوض السيد السعدني، 24 عاما، ومقيم بقرية بلتاج، في مركز قطور، ويعمل مندوب مبيعات في شركة مواد غذائية، مصابا بطعنة نافذة في الصدر، ولقي مصرعه فور وصوله.

التحريات والمعاينة

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن المجني عليه يعمل مندوب مبيعات في شركة أغذية، وأن مرتكب الواقعة «صالح .م»، 28 عاما، ومقيم بقرية شبرا بلولة، بدائرة مركز قطور، وكان يعمل في نفس الشركه التي يعمل فيها المجني عليه، ولكن تم فصله من العمل منذ أيام قليلة، وأن المتهم على علم بخط سير المجني عليه، وتربص به حال وجوده بقرية كنيسة دمشيت، إحدى قرى مركز طنطا، وتعدى عليه بسلاح أبيض «مطواة»، ما أسفر عن إصابته بطعنة في الصدر، وقام بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 22 ألف جنيه، وفر هاربا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث.