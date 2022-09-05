«أنا بتاع الغاز».. حكاية حيلة لص المعصرة لسرقة سيدات المعاشات

في الساعات الأولى من الصباح، وقفت إحدى السيدات التي تجاوز عمرها الـ60 عاما، من أجل الحصول على معاشها الشهري، الذي يعينها على مصاريفها اليومية، غافلة عن أعين الشيطان التي تربصتها لسرقة قوتها اليومي.

الحصول على المعاش الشهري

معاناة عشاتها السيدة السبعينية، وهى تقف في طابور طويل حتى تستطيع الحصول على معاشها، ملامح فرحة ومطمئنة سيطرت عليها وهي تعد مالها، وتخبئه بداخل محفظة صغيرة، ترجلت ذاهبة لمنزلها بعد قضاء مشترياتها اليومية، كان هناك من يراقب حركتها من بداية استلامها للمال، حتى وصولها للمنزل.

حيلة لص المعصرة

«أنا بتاع الغاز».. جملة شهيرة كان يستخدمها اللص كحيلة في سرقة الأموال، بعد أن دلفت السيدة لمنزلها، تدرج خلفها اللص، مدعيا أنه أحد العاملين بشركة الغاز، وأنه أتى إليها من أجل تلقيه بلاغ بوجود تسرب غاز، حالة من الذعر سيطرت على السيدة، خوفا من أن يتسبب الغاز بحريق يودي بحياة الأخرين.

ابتسامة خبيثة منتصرة، حلت على ملامح اللص، بعد أن تحقق مراده في الدخول لمنزل السيدة، لحظات معدودة كان انتهى من سرقة المحفظة، وما بداخلها ولاذ بالفرار دون أن تدري السيدة بأنه لص متمكن أستخدم حيلته المعهودة في سرقة السيدات.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بأنه عقب صرفها مبلغ مالي من أحد مكاتب البريد الكائنة بدائرة القسم، وفور وصولها لمسكنها، فوجئت بأحد الأشخاص ادعى أنه من العاملين بشركة الغاز، وحضر لوجود بلاغ تسريب غاز وفحص التوصيلات، وعقب السماح له بالدخول، تمكن من مغافلتها، وسرقة المبلغ المالي المشار إليه، ولاذ بالفرار.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبتطوير مناقشته اعترف بقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواطنين خاصةً كبار السن بأسلوب «التتبع» عن طريق الدخول لمكاتب البريد وتتبع المجنى عليهم وصولاً لمسكنهم وإيهامهم بأنه من العاملين بشركة الغاز وسرقة المبالغ المالية، موضحا أنه قام بـ4 عمليات سرقة من قبل بالأسلوب ذاته، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وتعليقا على ذلك، قال المحامي محمد ثابت، إن السرقة جريمة يعاقب عليها القانون المصري طبقا للمواد المنصوص عليها، لكن العقوبة المحددة تختلف من واقعة لأخرى، منها من يقترن بظروف مشددة فيعاقب بالحبس مع الشغل، وذلك طبقا للمادة 317 من قانون العقوبات، أما إذا لم يقترن فيعاقب بالحبس طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف «ثابت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن واقعة السرقة المذكورة لم يرتكب فيها المتهم أي فعل عنيف، إذا فهي لم تقترن بأي من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فإن العقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، وذلك طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات.