القبض على مندوب مبيعات بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بكفر الشيخ

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فوه التابع لمديرية أمن كفر الشيخ، من القبض على مندوب مبيعات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات بقيام أحد الأشخاص «مندوب مبيعات» له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة فوه بكفرالشيخ، بالإتجار في المواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وكلف مدير الأمن بسرعة القبض عليه.

وأكدت معلومات وتحريات ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، قيام مندوب مبيعات، بالإتجار في المواد المخدرة، وجرى تشكيل فريق بحث ضم ضباط مباحث مركز فوه للقبض عليه، وتبين أن له معلومات جنائية.

ودلت التحريات، أن المتهم يقوم بممارسة نشاطا إجراميا، فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا، لمزاولة نشاطة الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالى، هاتف محمول ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للتواصل مع عملائه.

حملات الداخلية لضبط الخارجين على القانون بكفر الشيخ

وفي وقت سابق، تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، من إلقاء القبض على عاطل لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة، بقصد الاتجار.

تلقى اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات بقيام أحد الأشخاص «عاطل» له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفرالشيخ، بالإتجار في المواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، والعرض على النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.