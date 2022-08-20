بينها مرسى مطروح.. 5 مصايف ليك ولأسرتك بأقل من 2000 جنيه

يبحث العديد من المواطنين عن أفضل المدن الساحلية والشواطئ، لقضاء إجازة الصيف والاستمتاع بالبحر، في ظل ارتفاع درجات حرارة الجو، حيث يمكن لأسرة مكونة من 4 أفراد السفر إلى مصيف بأقل تكاليف.

وقال باسم حلقة، نقيب السياحيين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يمكن لأسرة مكونة من 4 أفراد السفر وقضاء أوقات ممتعة خلال فصل الصيف في عدد من المدن الساحلية على البحر، وخاصة في مدينة مرسى مطروح وجمصة وبلطيم ورأس البر والإسكندرية.

مصيف بأقل التكاليف

وأضاف «حلقة»، أن أفراد الأسرة الأربعة يستطيعون تأجير شقة بأسعار مناسبة تبدأ من 250 جنيها في اليوم، بالإضافة إلى شراء الأطعمة والمشروبات من خلال الأسواق الموجودة هناك مثل الموجودة بالمنزل، وذلك لتوفير النفقات وعدم صرف مبالغ كبيرة والاستمتاع بأجواء المصيف.

وأوضح نقيب السياحيين، أنه بالنسبة لوسائل التنقل داخل المدن الساحلية يتم ركوب الموصلات العامة والأتوبيسات الموجودة، وذلك لقضاء أوقات مصيف سعيدة بأقل تكاليف ممكنة، ويوجد داخل مدينة مرسى مطروح الكثير من الشقق والعمارات التي يتم تأجيرها باليوم، ونظراً لوجود العديد من الشقق السكنية يوجد أسعار مناسبة.

أسعار الشقق المصيفية التي يمكن تأجيرها

وأشار إلى أن أسعار الشقق المصيفية التي يمكن تأجيرها تختلف باختلاف المكان وموقعها من البحر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات المصيفية بمدينة رأس البر عن مرسى مطروح، حيث يمكن أن تصل شقة برأس البر مكونة من غرفتين إلى 500 جنيه في اليوم نظراً إلى قلة عدد العمارات السكنية.

وتابع: «على حسب الإمكانيات المادية للأسرة يتم تحديد عدد أيام المصيف بداية من أربعة أيام إلى أسبوع، وتكون في حدود 2000 جنيه، حيث يوجد شواطئ عامة بكل المدن الساحلية التي تطل على البحر المتوسط والتي يمكن دخولها بأسعار تذاكر رمزية».