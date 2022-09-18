قبل انطلاق مؤتمر المناخ.. «الوطن» أول مؤسسة صحفية صديقة للبيئة (صور)

تستعد مصر لاستضافة مؤتمر التغير المناخي cop 27، في السادس من نوفمبر المقبل، وسط حضورٍ كبيرٍ من قادة العالم، ورؤساءِ الحكومات، وأكثر من 40 ألف وافدٍ إلى شرم الشيخ؛ من أجل حماية الكوكب.

«اتحضر للأخضر».. مبادرةٌ أطلقتها مصر ضمن خطتها؛ لحث المجتمع على مواجهةِ التغيراتِ المناخيةِ، وخفضِ الانبعاثات الضّارة، ولاقت استجابةً واسعةً من المواطنين، بزراعة الأشجار في الشوارع، وتحويل أسطح المنازل إلى نماذج حدائق صغيرة.

لم تكتفِ «الوطن» بتغطية أهم حدثٍ تنتظره مصر، بل صارت جزءًا منه، باعتبارها أول مؤسسةٍ صحفيةٍ صديقةٍ للبيئة، بمنعها استخدام المواد البلاستيكية والورقية، ووضع الزرع الأخضر في مختلف جنبات المؤسسة، إضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة لأقل مستوى ممكن.

وفي إطار دورها المجتمعي، كثّفت الجريدة حملاتِها التوعوية بتغيُّرات المُناخ، كما حرصت على توعية العاملين بالمؤسسة، من خلال محاضراتٍ و«بوسترات» بأهيمة «التحضر للأخضر»، لمواصلةِ السير نحو بيئةٍ نظيفةٍ لحماية كوكبنا.

ودشّنت «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني سكشن «وطن أخضر»؛ لتغطية الأخبارِ كافة، المُتعلقة بمؤتمر التغيُّر المناخي، وكذلك الحملات التوعوية.

المشاركون في مؤتمر التغيُّر المناخي

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ«الوطن»، إنّ إجمالي المشاركين في مؤتمر المُناخ بشرم الشيخ 2022، نحو 40 ألف مشاركٍ، بينهم ما يزيد على 60 رئيس دولة، وملكًا، إضافةً إلى رؤساء وزراء ومنظمات المجتمع المدني.

وأكّد محافظ جنوب سيناء، العمل على تنفيذ 30 مشروعًا؛ لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينةٍ خضراء صديقة للبيئة، تجاوزت نسب التنفيذ فيها نحو أكثر من 75%، منها «مشروعات مجلس المدينة الجديد، وتطوير طريق المدينة، ومحطة شحن الأتوبيسات الكهربائية، والممشى السياحي، ورفع كفاءة محطة تحلية المياه، وتنفيذ الخط الناقل الاستراتيجي، ومنظومة الحلول الرقمية، ومحطات الطاقة الشمسية».