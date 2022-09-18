«اسعى».. مبادرة بالأسمرات لتدريب الشباب والسيدات على الحرف اليدوية

قال محمد بحر، استشاري مبادرة «اسعى» التي تهدف لتدريب السيدات على الحرف اليدوية، إن فكرة المبادرة هي تعليم المتدربين إنشاء مشروع مصنع من المنزل دون الاعتماد على أحد، من خلال أن تتكفل بذاتها وأسرتها وخلال شهرين أو ثلاثة أشهر تكون قد بدأت بمبلغ من المال واستطاعت الاستثمار فيه وتحقيق النجاح في المشروع.

وأطلق صندوق التنمية الحضرية، اليوم الأحد، مبادرة «اسعى» للحرف اليدوية في حي الأسمرات، أحد المشروعات التي نفذها صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ليكون سكنا بديلا عن المناطق العشوائية غير الآمنة، اليوم الأحد الموافق 18 سبتمبر.

وانطلقت المبادرة بقصر ثقافة الأسمرات، وتستمر لمدة أسبوعين بهدف تأهيل الشباب والسيدات لسوق العمل من خلال تقديم ورش تدريبية للأعمال اليدوية لتمكينهم من تعلم حرف جديدة، بالإضافة إلى كيفية التسويق بهدف بدء مشروعات صغيرة غير مكلفة.

استشاري المبادرة: نهدف لتدريب مواطني الأسمرات على الحرف اليدوية

وقال محمد بحر، استشاري مبادرة اسعى، إن المبادرة فريدة من نوعها، ويتم خلالها تدريب الناس على الحرف اليدوية من خلال كيفية الحصول على الخامة ومعرفة مصدرها وكيفية تسويقها وبيعها بمختلف الأسواق.

وأضاف «بحر» لـ «الوطن»، أن التدريب في مبادرة اسعى يشمل النزول مع المتدربين إلى الشوارع، وتعليمهم طريقة التعامل مع التجار، وتهدف المبادرة في المقام الأول إلى تعليم المتدربين تصنيع خامة لا تقل عن المتواجدة في الأسواق، مؤكداً أن المبادرة تشمل تعليم الحرف اليدوية من البداية إلى الاحتراف.