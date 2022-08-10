رئيس صندوق التنمية الحضارية: تسليم وحدات «مثلث ماسبيرو وزهور مايو» قريبا

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنه جرى الانتهاء بنسبة 95% من مشروع تطوير المناطق غير الآمنة، على مستوى محافظات الجمهورية، وجارٍ العمل خلال هذه الفترة على 30 منطقة، وتم دفع إيجارات للسكان الموجودين بها، لحين إعادة تسكينهم عقب الانتهاء من تطوير المناطق المذكورة.

تسكين مشروعات المناطق غير الآمنة قريبا

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه سيجرى تسكين مشروعات المناطق غير الآمنة قريبا، ومنها «منطقة مثلث ماسبيرو»، والزرايب «زهور 15 مايو».

وأوضح «صديق» أن إجمالى المناطق غير الآمنة، يبلغ نحو 357 منطقة على مستوى محافظات الجمهورية، وجرى الانتهاء من تطوير نحو 322 منطقة حتى الآن، ويجري العمل حاليا على 35 منطقة.

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنه لا يوجد حاليا مواطنين يسكنون بمناطق غير آمنة؛ إذ أن جميع سكان المناطق غير الآمنة قد حصلوا على سكن بديل، والآخرين حصلوا على قيمة إيجارية لحين الانتهاء من التطوير.

العمل على تنسيق الموقع بمشروع مثلث ماسبيرو

وشدد رئيس صندوق التنمية الحضارية، على أنه جرى الانتهاء بنسبة كبيرة من مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وجارٍ العمل خلال هذه الفترة على تنسيق الموقع العام للمشروع، وسيجرى تسكين وحدات الإسكان البديل، خلال الفترة المقبلة.

ولفت المهندس خالد صديق، إلى أن سيجرى افتتاح عدد من المشروعات، منها «بشاير الخير 5»، بإجمالي 15600 وحدة، والخيالة في منطقة مصر القديمة بإجمالي 2500 وحدة سكنية، والمرحلة الثانية من الإنتاج الحربي بإجمالي 2700 وحدة، بالإضافة إلى مشروع حلايب وشلاتين بإجمالي 2000 وحدة، و15 مايو بإجمالي 1008 وحدات، متابعا: «بمجرد الانتهاء من هذه المشروعات، سنكون انتهينا تماما من ملف تطوير المناطق غير الآمنة».