«إسكان الشيوخ»: مشروعات صندوق التنمية الحضارية تحسن جودة حياة المصريين

قال النائب فايز أبو حرب، وكيل لجنة الاسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إنّ الجهود المقدمة من صندوق التنمية الحضارية تستهدف تحسين جودة حياة المصريين، إضافة إلى محاولة إعادة المناطق التاريخية والأثرية على مستوى الجمهورية.

مشروع أرض الخيالة

وأضاف «أبو حرب» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر كل يوم» على فضائية «مصر الزراعية»، أنّ مشروع أرض الخيالة يتم تنفيذه على مساحة 40 فدانا، ويضم المشروع 2268 وحدة سكنية و194 محلا تجاريا.

الحفاظ على الناحية الأثرية بالمشروعات

وأوضح وكيل لجنة الاسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أنّ المشروع يوفر العديد من فرص العمل للشباب، وتسكين المواطنين بمناطق ذات مظهر حضاري، والحفاظ على الناحية الأثرية بالمشروع والمحافظة على ملامح مصر القديمة.

وذكر «أبو حرب»، أنّه جاري العمل في 36 موقع بـ13محافظة، إضافة إلى المشروعات في المدن الكبرى، إذ أنه من المتوقع تدشين 114 ألف وحدة سكنية على مساحة 1478 فدانا، ممولة من قبل صندوق التنمية الحضارية.