سماح أبو بكر عزت: أجهز لتنظيم لقاء شهري مع أطفال «الأسمرات»

أعربت الكاتبة سماح أبو بكر عزت عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات فى مبادرة «حياة كريمة» الثقافية، التي يجري تنفيذها في مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتهدف إلى رفع مستوى وعي المصريين والارتقاء بثقافتهم، وتقديم الخدمات الثقافية والفنية الحية التي تتميز بالثراء والتنوع، والعمل على غرس القيم الإيجابية لدى الأطفال في مختلف ربوع الوطن، مؤكّدة أنَّ الكتابة للأطفال وسيلة للتواصل والحوار البناء معهم.

سماح أبو بكر عزت: الكتابة للأطفال وسيلة للحوار معهم

وأضافت سماح أبو بكر عزت لـ«الوطن» أنّّها شاركت في فعاليات مبادرة «حياة كريمة» الثقافية، التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمركز شباب «اسكر» بمركز الصف بورشة حكي لقصتي «التعلب والأرنب المكار» التي تناولت قيمة استخدام العقل واحترام الآخر مهما بدا اختلافه، وقصة «هدية الجبل» التي تناقش فشل الطمع في الحصول على أي شيء، وكان هناك إقبال كبير وتفاعل إيجابي من الأطفال على الورشة.

وتابعت أنَّها شاركت في ورشة سابقة في قصر ثقافة الأسمرات بقصة قنال لا تعرف المحال، موضحة «أدهشني أن الأطفال كانوا متفاعلين مع الورشة، وكانوا على دراية بقصة السفينة والموضوع الذي تتناوله القصة وهي سفينة إيفرجين وواقعة توقفها في قناة السويس».

سماح أبو بكر تشيد بمستوى ثقافة أطفال الأسمرات

وأشادت بمستوى أطفال الأسمرات، قائلة: «اندهشت من مستوى ذكاء الأطفال ووعيهم بالعالم المحيط والأحداث المهمة رغم صغر سنهم، وأعجبني في أطفال الأسمرات مستوى انتمائهم للمكان حرصهم على الموقع الثقافي وكلها أمور إيجابية، والأطفال برأيي نماذج مشرقة وواعدة، وكان يوم جميل بالنسبة للأطفال وبالنسبة لي شخصيا».

وواصلت سماح أبو بكر: «أفكر في تنظيم لقاء شهري مع أطفال الأسمرات تحديدًا، لعمل فاعليات ثقافية ومناقشات مفتوحة حية من خلال قصور الثقافة وكذلك استكشاف المواهب الكتابة»، موضحة أنَّ الورشة تأتي في إطار هدفي في لقاء الأطفال في أكثر من مكان والتفاعل معهم، ودائمًا أقول أن الكتابة للأطفال هي مدخل للحوار معهم.