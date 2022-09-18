شيرين عبد الوهاب تروج لحفلها في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: وحشتوني

روَّجت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفلها المقرر إقامته في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ونشرت شيرين البوستر الدعائي للحفل وعلقت قائلة: «وحشتوني جداً، إن شاء الله هكون معاكم في حفلة يوم 8 أكتوبر في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا».

حفل شيرين عبدالوهاب في مهرجان قرطاج

وأحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا على هامش ختام الدورة الـ56 من فعاليات مهرجان قرطاج الدولي والذي أقيم يوم 20 أغسطس ورفع الحفل شعار كامل العدد واستقبل الجمهور شيرين بالترحاب.

ومن ناحية أخرى، تستعد شيرين لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «مترو»، والتي أعلن عنها الشاعر الغنائي أمير طعيمة منذ أيام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».