شيرين عبدالوهاب توجه رسالة إلى نوال الزغبي: «أنت زي القمر»

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب على توجيه رسالة خاصة إلى الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بعد إحياء حفلها، مساء أمس الخميس، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الثلاثين، والذي أقيمت على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين.

وشاركت الفنانة شيرين عبدالوهاب جمهورها بمنشور عبر خاصية الاستوري عبر صفحتها الخاصة على «إنستجرام» قالت فيه «مبروك يا حبيبتي على حفلتك في بلدك التاني وأنت زي القمر وسط ناسك اللي بيحبوكي».

نوال الزغبي تحيي حفلا غنائيا كبيرا

يذكر أنّ الفنانة نوال الزغبي أحييت، مساء أمس، حفلا غنائيا كبيرا ضمن حفلات مهرجان القلعة، والتي تشارك فيه للمرة الأولى، وقدمت خلاله عددًا من أغانيها المميزة وسط حضور جماهيري كبير.

وانطلقت فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ30، يوم الأربعاء 17 أغسطس، وأحيا حفل الافتتاح الفنان هشام عباس، وسط حضور جماهيري كبير، وقدم عدد كبير من أغاني التسعينيات المميزة.