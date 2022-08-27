شيرين عبدالوهاب لـ«الهضبة»: «أحلى حاجة في الدنيا عمرو دياب»

فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها بمدحها للفنان عمرو دياب وذلك خلال منشور عبر خاصية «ستوري» بحسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، قائلة «أحلى حاجة في الدنيا عمرو دياب»، وقامت بعمل إشارة لحساب «الهضبة» الشخصي على موقع «إنستجرام».

شيرين تغازل الهضبة بعد سنوات من مداخلة هاتفية

وكانت شيرين قد هاجمت الفنان عمرو دياب في مداخلة هاتفية بأحد البرامج الفضائية منذ قرابة 5 سنوات، ولكنها فاجأت جمهورها بالمنشور الذي مدحت فيه الهضبة حاليا.

شيرين تحيي حفلة في مهرجان قرطاج

وتشهد الفنانة شيرين عبدالوهاب مؤخرًا حالة من النشاط الفني، بعد إعلان انفصالها عن المطرب حسام حبيب، إذ أحيت عددا من الحفلات الفنية آخرها حفلة بتونس ضمن فعاليات مهرجان قرطاج للغناء في حضور جماهيري ضخم، في ختام فعاليات الدورة الخاصة لعام 2022، وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة من أهم وأشهر أغنياتها.

وتعتبر شيرين عبدالوهاب من أشهر المطربات في الوطن العربي، ولها تجارب في مجال التمثيل حيث قامت ببطولة بعض الأفلام والمسلسلات، وتبلغ من العمر 41 عاما.