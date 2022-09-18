مصرع شابين غرقا داخل حمام سباحة في مزرعة بالبحيرة

لقي شابان مصرعهما غرقا داخل حمام سباحة في إحدى مزارع غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، اليوم، وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بغرق شابين

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى غرب النوبارية جثة شابين إثر غرقهما في حمام سباحة داخل إحدى مزارع غرب النوبارية وجرى التحفظ على الحثتين تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المتوفين

وبالانتقال والفحص تبين غرق كلا من عبدالقادر خميس عبدالقادر، 20 سنة، مقيم بالجيزة، وأحمد سامي فتحي، 22 سنة، مقيم بالجيزة، عاملان بذات المزرعة، وتم حفظ الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.