مصرع شاب ووالده غرقا في شاطئ إدكو بالبحيرة.. «نزل ينقذ أبوه مات معاه»

لقي عامل ونجله مصرعهما غرقا في شاطئ إدكو بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وجرى انتشال الجثين ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا يفيد بمصرع عامل ونجله غرقا داخل بحر إدكو بمحافظة البحيرة، وجرى انتشال الجثين والتحفظ على الجثث وتحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفين

بالانتقال والفحص تبين مصرع كلا من «مسعد محروس عبد اللطيف سنيور»، 55 سنة، ونجله «محمد مسعد محروس»، 25 سنة، مقيمين شارع بلال بمدينة إدكو.

إنقاذ الزوجة وابنتها من الغرق

وأشارت التحريات الأولية إلى تعرض الأب للغرق وحاول الابن إنقاذه إلا أنه غرق هو الآخر، كما تعرضت الأم ونجلتها إلى الغرق أيضا أثناء محاولتهما إنقاذ الأب ونجله إلا أن الأهالي أنقذوهما.