جولة مرورية لـ«مديرية الزراعة بالإسكندرية» لمتابعة محصول الذرة الشامية

بدأ حصاد محصول الذرة الشامية في الإسكندرية، إذ قامت مديرية الزراعة بالمدينة الساحلية، بالمرور على حقول الذرة الشامية بقرى النهضة ومريوط ومتابعة الهجن المنزرعة لدى المزارعين.

النهوض بمحصول الذرة الشامية بالإسكندرية

وبحسب بيان مديرية الزراعة بالإسكندرية كانت هناك جولة مرورية للمتابعة من قبل مديرية الزراعة وهيئة مشكلة من عدد من المهندسين وذلك في إطار نشاط الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية بالإسكندرية ومتابعة الهجن المنزرعة لدى المزارعين كحقول إرشادية وهي هجن من إنتاج مركز البحوث الزراعية، وجميع هذه الصوب مرخصة لإنتاج شتلات الخضر.

تنبيهات على أصحاب المشاتل

وقدمت المديرية عددا من التنبيهات على أصحاب تلك المشاتل بالآتي:

- ضرورة التعامل فقط مع الأصناف والهجن المسجلة فقط بوزارة الزراعة مع ضرورة الحصول علي مستند شراء «فاتورة» من مصدر التقاوي.

- ضرورة تطهير صواني الزراعة عقب الانتهاء من كل دورة إنتاج.

- تخفيض الاحتياجات المائية والسمادية للشتلات في مرحلة التسويق.

- إجراء رشة وقائية ضد الحشرات الثاقبة «الذبابة البيضاء» وذلك للسيطرة على الأمراض الفروسية.

وجرى أخذ عينات الحصاد لتقدير المحصول من حيث الكم والجودة من أرض المزارع ضيف أبو فضيلة بمنطقة سند واحد والمزارع رشاد شعبان بمنطقة الوقاد والمزارع عبد الرحمن خنيزي بنجع خنيفر وتمت الجولة بوجود أيمن الديب الدكتور بقسم بحوث الذرة الشامية بمركز البحوث الزراعية، وأحمد راضي وكيل إدارة العامرية الزراعية ورئيس الإرشاد الزراعي بالعامرية، ونورة مليس الدكتور بقسم بحوث الذرة الشامية بمركز البحوث الزراعية، وجهاد الشاذلي الدكتور رئيس المحاصيل الحقلية بمديرية الزراعة بالإسكندرية.