بعد إصابة المحصول في الإسكندرية.. 7 خطوات لمنع تفحم أوراق الذرة الشامية

شهدت محافظة الإسكندرية إصابة عدد من محاصيل الذرة الشامية بمرض تفحم الأوراق الذي يعد من أهم الأمراض وأوسعها انتشاراً فى مصر، الأمر الذي تبعه تكثيف المرور على الحقول من قبل مديرية الزراعة بالإسكندرية برئاسة المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل الوزارة، ومتابعة المهندسة تريزه سعد عطا لله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي للحفاظ على المحاصيل.

تفحم أوراق الذرة الشامية تسبب في خسائر كبيرة

وقال المهندس جهاد السعيد الشاذلي، رئيس قسم المحاصيل الحقلية بالإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسكندرية، إن مرض تفحم أوراق الذرة الشامية يزداد في الزراعة المتأخرة ويؤدي إلى خسائر كبيرة فى المحاصيل التي تموت قبل تكوين «الكيزان».

أعراض تفحم أوراق الذرة الشامية

وأضاف الشاذلي لـ«الوطن»، أن أعراض تفحم الأوراق تظهر في شكل بقع طولية تكون صغيرة فى البداية وتتحول من الرمادي إلى اللون البني الفاتح وتكون البقع على الأوراق السفلية أولاً ثم تنتشر على الأوراق العلوية ثم تملأ سطح الورقة وتؤدي إلى جفاف الأوراق وبالتالي موت النباتات.

خطوات منع تفحم أوراق الذرة الشامية

- الزراعة فى الموعد المناسب لا نتأخر ولا نبكر في شهر مايو.

- تجميع الأوراق المصابة وإعدامها بالحرق حتى لا تكون مصدرا لإنتشار الإصابة فى المواسم التالية.

- استنباط وزراعة هجن مقاومة لهذا المرض.

- إدخال مصادر وراثية مقاومة.

- التخلص من بقايا المحصول المصابة.

- معاملة التقاوي بالمطهرات الفطرية.

- الإعتدال وعدم الإسراف فى التسميد الأزوتى .