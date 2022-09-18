مدير مكتبة الإسكندرية: لسنا للنخبة المثقفة فقط بل لكل فئات المجتمع

أعرب الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته البالغة لثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي له، بتوليه هذا المنصب، إذ ذكر أنه يتحمل مسؤولية ضخمة وكبيرة، موضحًا أن لديه إصرار وعزيمة واجتهاد على تطوير المكتبة للأفضل، باعتبارها عالمية وتاريخية.

المكتبة ليس لفئة معينة بل لكل فئات المجتمع

وأضاف خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويعرض على شاشة «etc»، أن الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية السابق شرح له رؤيته وتصوره حول ما تملكه مكتبة الإسكندرية من إمكانيات وقدرات كبيرة.

أضاف: «المكتبة ليس لفئة معينة بل لكل فئات المجتمع، لأن هناك اعتقاد خاطئ أن مكتبة الإسكندرية للنخبة المثقفة فقط»، موضحًا أن أنشطة مكتبة الإسكندرية تعطلت جزئيا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة التوسع في إنشاء سفارات المعرفة بجميع المحافظات، بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني.

تاريخ مصر يدون بحروف من ذهب

أوضح أن تاريخ مصر كبير يدون بحروف من ذهب، ويجب الوعي بأهمية تغيير أسلوب ونظام وثقافة التعليم في مصر بالمنظومة الجديدة، من خلال تدريس المواطنة في المدارس، لأن تكوين المواطن الصالح تعد من أهم أهداف التعليم، سواء عن طريق احترام الآخرين أو تعليم حب الوطن والخير للناس دون الضرر بمصالحهم، ولابد من نشر الفكر المستنير من خلال التنسيق، لأن هناك جهات عديدة تقوم بهذه المهمة، منها الهيئة العامة للكتاب ودار الكتب وقصور الثقافة.

4 جهات تقوم بنشر عيون التراث

وأكد الدكتور أحمد زايد، أنه يوجد لدينا تقريبا أربع جهات تقوم بنشر عيون التراث إضافة إلى دور النشر الخاصة، وتكمن أهمية التنسيق حتى لا يحدث نوع من التكرار أو تبديد للأموال، مضيفا: «لا أعيد نشر كتاب تم نشره بالفعل ولكني أتكامل مع من نشره بإقامة ندوات لمناقشته وعرضه في المعرض الذي تقيمه المكتبة، وبهذا يتحقق التعاون والتكاتف بين كل الجهات المختلفة وفي نفس الوقت كل جهة تشجع الآخرين على مزيد من النشر والعمل في هذا الاتجاه».

مقدمة ابن خلدون من أهم الكتب العربية

أوضح مدير مكتبة الإسكندرية، أن مقدمة ابن خلدون من أهم الكتب العربية التي صدرت في القرن الرابع عشر، فإذا أردت نشره لابد أن أعرف من نشره وكيف يمكن مساندته في وصوله للقراء، مؤكدًا في الوقت ذاته أن جماعة الإخوان شعارهم من ليس معنا فهو ضدنا، إذ يتبعون منهج وأفكار سيد قطب.