«مكتبة الإسكندرية»: ترميم الكتب يسير وفق خطة متكاملة للحفاظ على الهوية

تجرى مكتبة الإسكندرية باستمرار عمليات ترميم وصيانة للكتب ليس بهدف تجديدها فحسب بل للحفاظ على الهوية، وقال شريف عفيفي رئيس قسم الصيانة والترميم في مكتبة الإسكندرية، إنّ عمليات الترميم تجرى وفق خطة محددة هدفها التوثيق، ويحدد قرار الصيانة طبقًا لحالة التلف وأهمية الكتاب، وتُوضع خطة متكاملة مثل استكمال الأجزاء الناقصة والخياطة وإعادة التجليد للأغلفة، مشيرًا إلى أن متوسط عملية الترميم تستغرق من شهر إلى شهرين.

الهدف من عمليات الترميم حفظ الهوية والدلالات التاريخية

وأضاف رئيس قسم الصيانة والترميم في مكتبة الإسكندرية، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «الهدف من عمليات الترميم والصيانة هو حفظ الهوية والدلالات التاريخية على المخطوطة والكتاب، يعني مش الهدف إننا نرجع الحاجة جديدة، لكن الهدف هو الحفاظ على أصلها وهويتها، والدلالات الزمنية والتاريخية اللي مرت بيها».

اختبارات على الأحبار الموجودة

وتابع رئيس قسم الصيانة والترميم في مكتبة الإسكندرية: «لو كانت الورقة مقطوعة مثلًا، بنقف على سبب القطع علشان ميتكررش، وممكن تكون عمليات الترميم السابقة خاطئة، وممكن يكون في ضغط غير مناسب على الورق، وبنحدد نوع الورق والألياف، ونوع الفايبر، وبنعمل اختبارات على الأحبار الموجودة علشان نحدد نوع اللاصق اللي هنستخدمه في عملية الاستكمال، والأساس في عملية الترميم أن كل المواد المستخدمة قابلة للاسترجاع، وتم اختبارها على المستوى البحثي والنشر».