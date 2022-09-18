مكتبة الإسكندرية تشارك في الدورة الـ15 لمهرجان «سماع الدولي للإنشاد»

تشارك مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الخامسة عشرة، في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر 2022 في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

الفرق المشاركة

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية، اليوم، فإنعدد كبير من الفرق من بلدان مختلفة يُحييون الحفلات داخل بيت السناري وهم فرق «مداحين النبي»، و«راشي للألحان القبطية»، و«فوكابيلا» من مصر، وفرقة «النشيد» من الأردن، و«جمعية دنقلا» من السودان، «تواشيح» من سوريا، بالإضافة إلى فرق من الهند ورومانيا وكندا وجيبوتي.

رسالة سلام إلى العالم.. شعار مهرجان سماع

وينظم مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، تحت رعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع وزارة السياحة والتنشيط السياحي، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، تحت شعار «رسالة سلام إلى العالم»، ويركز على إحياء فن السماع بأشكاله المختلفة، ونشر ثقافة الحوار والتواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب، والتأكيد على جوهر الأديان من محبة وتسامح وسلام.

وتُقام فعاليات المهرجان في العديد من الأماكن التاريخية بالقاهرة، ومنطقة سور القاهرة الشمالي، وقبة الغوري، وقصر الأمير طاز، وبيت السناري، ومجمع الأديان بمصر القديمة، والذي ستُقام به احتفالية ملتقى الأديان «هنا نُصلي معًا» في 22 من سبتمبر الجاري.