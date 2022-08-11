الخارجية الأمريكية: مبعثونا إلى اليمن سيركز على حل مشكلة خزان صافر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن جولة مبعثوها إلى اليمن ستركز على حل مشكلة خزان النفط صافر، بحسب ما نقله موقع «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل.

كارثة بيئية

ويعد خزان صافر ناقلة عملاقة تحتوي على كميات كبيرة من النفط، وتواجه مشكلة كبيرة وهي التحلل السريع لجسدها، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الأمر إلى تسرب النفط في مياه البحر الأحمر، وهو الأمر الذي يهدد بكارثة بيئية خطيرة، وأنه في حال حدوث تسرب للنفط، فمن المتوقع أن تكلف عملية التنظيف وحدها 20 مليار دولار وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.

سيطرة ميليشيا الحوثي على صافر

ويعاني خزان صافر منذ سيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن عليه، لمشكلة كبيرة، تعود إلى عدم خضوع الخزان لعمليات صيانة مستمرة، وهو الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته وتعرضه للتآكل، الأمر الذي جعل الخزان متهالكاً ومعرضاً لحدوث تسريب للنفط في مياه البحر الأحمر، بحسب تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية.