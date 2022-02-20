الحوثيون يستهدفون المساجد في اليمن

قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 12 آخرين، مساء أمس السبت، على إثر قصف حوثي صاروخ باليستي طال مسجدا في معسكر العلم مديرية جردان شرق محافظة شبوة الواقعة شرقي اليمن.

تمركز قوات دفاع شبوة الموالية للحكومة اليمنية في المعسكر

وتتمركز قوات دفاع شبوة الموالية للحكومة اليمنية، في المعسكر الذي تعرض للقصف، منذ مطلع العام الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مصدر عسكري، إن القصف طال مسجد المعسكر أثناء تأدية عشرات الجنود المستجدين لصلاة المغرب.

وكبدت قوات الجيش الوطني اليمني، الحوثيين، عشرات القتلى والجرحى ودمرت آليات مختلفة تابعة لـ الحوثيين، في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيين.

قائد جبهة الجوبة:تحرير مواقع عسكرية قريبة من جبال ملعاء الاستراتجية

وأوضح قائد جبهة الجوبة، قائد اللواء 143 مشاة العميد الركن ذياب القبلي، إن قوات الجيش الوطني اليمني، والمقاومة الشعبية خاضت معارك شرسة متزامنة مع قصف مدفعي وجوي استهدف تعزيزات وتجمعات الحوثيين، مؤكدا تحرير مواقع عسكرية قريبة من جبال ملعاء الاستراتجية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سياق متصل، نشر المركز الإعلامي لـ الجيش الوطني اليمني مقطع فيديو لجانب من المواجهات بين قوات الجيش الوطني اليمني والحوثيين جنوب مأرب.

جانب من المواجهات بين قوات الجيش الوطني وعناصر مليشيا الحوثي جنوبي مأرب



رابط الفيديو : https://t.co/RSbdMLDk2H pic.twitter.com/WebBcesukp — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) February 19, 2022

سياسيا، بحث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، هامش «مؤتمر ميونيخ للأمن»، تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك وقف انتهاكات الحوثيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.