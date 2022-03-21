التحالف يعلن اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه «جدة»

واصل الحوثيون، استهدافهم لـ الأراضي السعودية، باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، فيما نجح «التحالف» الذي تقوده الرياض لاستعادة الشرعية في اليمن من إحباط مخططات الميليشيا الإرهابية المدعومة من طهران.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة «جدة»، فيما تم تداول فيديو لاعتراض وتدمير هدف جوي معاد في سماء المدينة السعودية.

نشوب حريقا محدودا في أحد الخزانات التابعة لشركة «أرامكو» في جدة

وفي وقت سابق، أعلن «التحالف العربي»، وقوع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لشركة «أرامكو» في جدة، مشيرا إلى نشوب حريقا محدودا في أحد الخزانات وتمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية

وكان «التحالف العربي»، فجر أمس الأحد، تعرض عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية في السعودية لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية من قبل الحوثيين.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، تعليقا على الهجمات التي شنها الحوثيون على السعودية، إنه سيمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني، برعاية خليجية، مضيفا إنه يحتفظ بحق الرد.

«التحالف»: على الحوثيين عدم تكرار أخطائهم في تفسير الجهود لإنهاء الأزمة

وأوضح «التحالف العربي»، في بيان، أنه على الحوثيين عدم تكرار أخطائهم في تفسير جهود التحالف لإنهاء الأزمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وطالب «التحالف العربي»، الحوثيين بعدم تكرار أخطائهم في تفسير جهود التحالف لإنهاء الأزمة.

من جانبه، دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على مرافق مدنية للطاقة وتحلية المياه في مناطق مختلفة من السعودية، وقال، إنه تصعيد خطير يعكس موقف الميليشيا من دعوات الحوار وإحلال السلام.

وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعلن في وقت سابق، أنه سينظم في أواخر شهر مارس الجاري مشاورات يمنية يمنية في العاصمة السعودية «الرياض»، داعيا جميع أطراف النزاع باليمن، إلى المشاركة فيها.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن الطاقة والأمن والسلم الإقليمي والدولي.