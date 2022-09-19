الجامعات تواصل الكشف الطبي على الطلاب الجدد: فحص شامل وعلاج مجاني

تواصل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد 2022، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الالتزام بالخريطة الزمنية والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدين أن الكشف الطبي الذي يجري حاليا يشمل تحليل الفيروسات وبينها فيروس سي، مؤكدين أنه حال اكتشاف الإصابة يتم علاج الطالب على نفقة الجامعة بالمجان.

الكشف الطبي بالجامعات الحكومية

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ان الجامعة ملتزمة بإجراء الكشف الطبي لجميع الطلاب الجدد، لافتًا إلى أن الكشف عبارة عن فحص شامل للطلاب وتحليل كامل للدم لاكتشاف أي أمراض وخاصة فيروس سي، لافتا إلى أنه حال اكتشاف إصابة الطالب بأي مرض يتم علاجه على نفقة الجامعة بالمجان.

الجامعات الحكومية

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تواصل حاليا التجهيزات والاستعدادات للعام الدراسي الجديد مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا واتباع إرشادات الوقاية والسلامة ضد المرض.

وفي السياق ذاته، أكد أيمن عبدالرحمن، مدير الكشف الطبي بمستشفى الطلبة جامعة القاهرة، أن المستشفى استقبل الطلاب لليوم الثاني على التوالي وفقا للخريطة الزمنية التي حددها مجلس الجامعة.