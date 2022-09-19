القوى العاملة: تحويل 4.8 مليون جنيه للعمالة المصرية المغادرة للأردن

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالمملكة الأردنية الهاشمية، في تحويل القائمة 95 من مستحقات الضمان الاجتماعي للمواطنين المصريين المغادرين أراضي المملكة الأردنية نهائيا لمستحقات عدد 171 مواطنًا مصريًا، من خلال الشركة المتخصصة في التحويلات المالية بإجمالي 251 ألفا و771 دولارًا أمريكيًا، بما يعـادل 4 ملايين و877 ألف جنيه مصري تقريبا.

متابعة أوضاع العاملين المصريين في الخارج

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين في الخارج، والتي تأتي انطلاقا من حرص القيادة السياسية على رعاية وحماية العاملين بالخارج وحفظ حقوقهم ومساعدتهم في الحصول عليها.

مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة

وأشار الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بالأردن، في تقرير للوزارة، اليوم الإثنين، إلى أنه يناشد جميع المستحقين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة عبر هذا الرابط www.manpower.gov.eg، وكذلك صفحة «الفيس بوك»، الخاصة بالسفارة المصرية في الأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وحال عدم وجود الاسم، وعلى المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما

وأضاف الملحق العمالي بالأردن أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 خمسون يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.