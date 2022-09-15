«القوى العاملة» تبحث مع «أسقفية الخدمات الاجتماعية» دعم السلامة المهنية

أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، حرص الوزارة على التواصل مع كافة الشركاء الاجتماعيين لتنفيذ الأهداف الخدمية المشاركة لصالح المواطنين، خاصة في ملفات التدريب المهني والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، ودعم الفئات الأكثر احتياجا خاصة العمالة غير المنتظمة، وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، القمص رافائيل ثروت، أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والكنيسة في مجالات التدريب المهني والتشغيل والعمالة غير المنتظمة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.

وقال شحاتة، إن الوزارة لديها خطة للعمل فيما يخص نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بالإضافة إلى الدور التوعوي لجميع العاملين بالمنشات داخل كل محافظة، للتوعية بالمخاطر الموجودة داخل محيط العمل والمنازل، وكيفية تجنبها والوقاية منها، ضمن محور بروتوكول التعاون مع الأسقفية، مضيفا أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق تلك التوعية خلال الفترة المقبلة مع كل الجهات.

من جانبه، قدم أسقف الخدمات، عمق التعاون بين الوزارة والكنسية، موجها الشكر لكل القائمين على تنفيذ أعمال البروتوكول المشترك من جانب الوزارة.

كما أبدى أسقف الخدمات، تطلعه إلى تحقيق مزيد من التعاون فيما بين الطرفين فيما يخص أعمال التدريب المهني، ورعاية العمالة غير المنتظمة بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، وخاصة في محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن الأسقفية هي الذراع الخدمية والتنموية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

6 دورات تدريبية استفاد منها 235 شخصا في الأسقفية

وخلال اللقاء، تم استعراض نتائج بروتوكول التعاون خلال الفترة الماضية، إذ نفذت الوزارة 6 دورات تدريبية بالأسقفية لـ235 متدربا من العاملين بها والحضانات على منهجية السلامة والصحة المهنية، و60 سيدة في منطقة القطاوي بالقليوبية، فضلاً عن تنفيذ 30 ندوة في القرى التي تعمل بها الأسقفية على السلامة والصحة لمهنية لـ1317 مستفيدا.

تنظيم ندوات في عشوائيات القاهرة

وتم تنظيم ندوات في بني سويف استفاد منها 115 مشاركا، 48 رجلا و67 سيدة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات في عشوائيات القاهرة بمشاركة 582 شخصا، 136 رجلا و446 سيدة.