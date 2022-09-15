وزير القوى العاملة يوجه بالتعامل بنزاهة ومصداقية مع المواطنين.. ويتعهد بتطوير الأداء

قال وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، إنه حريص على لقاء أعضاء اللجان النقابية للعاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، للتعرف على أهم مشكلاتهم، والعمل على حلها حتى يتسنى للمديريات، أداء دورها في خدمة المواطنين بشكل جيد، من خلال تفعيل دور أجهزة التفتيش لخلق توازن في علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، ما يسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج، والمشاركة في تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والصناعية.

وزير القوى العاملة يوجه بالتعامل مع المواطنين بنزاهة ومصداقية

ودعا وزير القوى العاملة المديريات، إلى التعامل مع المواطنين بنزاهة ومصداقية، وتقديم خدمات أفضل لهم، متعهدًا بتنفيذ خطة الوزارة نحو التطوير والنهوض بأداء عمل المديريات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقاء حسن شحاتة ظهر اليوم، مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، بديوان عام الوزارة، في إطار لقاءاته مع اللجان النقابية بالمديريات على مستوى الجمهورية.

تفعيل أداء المديريات خاصة في مجال التفتيش وعلاقات العمل

واستمع الوزير خلال اللقاء مع «وفد الإسماعيلية»، إلى طلبات العاملين بالمديرية، التي استعرضها ممثليهم، إذ قدموا رؤيتهم ومقترحاتهم لتفعيل أداء المديريات، خاصة في مجال التفتيش وعلاقات العمل، والتدريب المهني، وتطبيق وتفعيل منظومة التحول الرقمي لجميع إدارات المديريات والمناطق والمكاتب التابعة لها، والاهتمام بتنمية العنصر البشري وتدريبه على التخصص الذي يعمل فيه داخل إدارات المديرية والمكاتب التابعة، إضافة إلى بعض المطالب الأخرى الداعمة للعاملين بالمديرية من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن.

حضر اللقاء من أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية كل من أشجان مصطفي رئيس اللجنة، ومحمد سمير أمين الصندوق، وإبراهيم حلمي أمين عام اللجنة، وعماد عبد الرحيم، وشيماء حسن، وسهير عبد السيد، وسامية عبد السلام أعضاء اللجنة.

وقدم أعضاء اللجنة الشكر والتقدير للوزير على حرصه واهتمامه بالاستماع إلى مشكلات المديريات ومقترحاتهم لتطوير أداء الأعمال، وتقديم الحلول للعديد منها لتحقيق مزيدًا من العمل لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق بيئة عمل لائقة وآمنة، مضيفين أن المديريات سند لكل توجهات الوزارة في تنفيذ خطة عملها.