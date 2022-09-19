العثور على جثة شاب مقتول بأسوان.. وكاميرات المراقبة ترصد متهمين اثنين

لقي شاب مصرعه، أمس، بعد أن طعنه شخصان وتركاه جثة هامدة بمنطقة الصداقة الجديدة، التابعة لحي شرق مدينة أسوان.

كان اللواء هشام عبدالله مدير أمن أسوان، تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة أسوان ثان، يفيد تلقيه بلاغاً من أهالي منطقة الصداقة الجديدة التابعة لدائرة القسم، بالعثور على جثة شاب غارق في دمائه بالقرب من المول الثاني بحي الصداقة، وأمر مدير الأمن بسرعة انتقال القيادات الأمنية ورجال مباحث القسم للتعامل مع الواقعة.

كاميرات المراقبة ترصد المتهميّن

وعقب انتقال القيادات الأمنية ورجال المباحث، تبين أن القتيل يدعى «م. ع»، واعتدى عليه شخصان آخران صورتهما بعض الكاميرات في المنطقة وفرا هاربين، وتم إيداع الجثة في مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة بأسوان.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق، والتي أمرت بسرعة تحريات المباحث، وضبط الجناة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة ما بها من طعنات وكتابة تقرير بالواقعة.