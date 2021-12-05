مقتل وضبط 6 عناصر إجرامية في مداهمة أمنية بأسوان

شهدت منطقة شعيط بمركز نصر النوبة التابعة لمحافظة أسوان، اليوم الأحد، مداهمة أمنية لقوات الشرطة التابعة لمديرية أمن أسوان، ما أسفر عن مصرع 3 خارجين عن القانون، والقبض على 3 آخرون، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مداهمة الشرطة لوكر خارجين عن القانون

بتعليمات من اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، ومديرية أمن أسوان اللواء هيثم الكيلاني، مدير ادارة المباحث الجنائية بأسوان، وبالاشتراك مع قوات مدعمة بالأمن المركزي ومباحث مركز نصر النوبة، داهمت قوة أمنية بين قوات الشرطة وعدد من الأشخاص الخارجين عن القانون، بمنطقة شعيط بقرية الملكي بمركز نصر النوبة التابع للمحافظة، وأسفرت عن مصرع 3 خارجين عن القانون، والقبض على 3 آخرين، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى مشرحة أسوان العمومية.

ضبط أسلحة وذخيرة مع المتهمين

وتبين أثناء المداهمة، أن بحوزة الخارجين عن القانون 7 أسلحة آلية، و2 أر بي جي، و45 خزينة طلقات نارية، و1400 طلقة نارية.

بينما تبين أن الجثامين تابعين لقرية الضما بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، وأن هناك شخص مجهول الهوية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

وفي سياق آخر شهدت قرية مخيمر بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، اليوم الأحد، تبادل إطلاق النار بين عائلتين داخل القرية، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة أخر، وعلى الفور توجهت سيارات لنقل المصاب إلى المستشفى والمتوفين إلى المشرحة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا بورود بلاغ إلى العميد محمد هلال مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بنشوب اشتباكات بين عائلتي الرشايدة وراشد، استخدم فيها الأسلحة الآلية.