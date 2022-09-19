ثعبان يلدغ شابا في أرض زراعية بكفر الشيخ.. هاجمه أثناء العمل

تعرض شاب في العقد الثاني من العمر، اليوم الإثنين، للدغة ثعبان أثناء العمل في الأرض الزراعية بإحدى قرى مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، وتلقى الإسعافات الأولية بمستشفى فوه المركزي، قبل خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، ووضعه تحت الملاحظة، لحين تماثله للشفاء.

المستشفى يخطر الشرطة

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فوه، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى فوه المركزي، بإصابة شاب بلدغة ثعبان، أثناء العمل في الأرض الزراعية بقرية سنديون التابعة لدائرة المركز.

بالانتقال والفحص من قبل الأجهزة الأمنية، تبين من سجلات مستشفى فوه المركزي، أن المصاب يُدعي «ح. أ. م. ق.»، 18 سنة، عامل، مقيم بعزبة عبد الجواد رجب، التابعة للوحدة المحلية لقرية سنديون، بدائرة مركز فوه، ومصاب بلدغة ثعبان.

الثعبان هاجمه أثناء العمل

بسؤال المصاب، أكد أنه أثناء قيامه بالعمل بالأرض الزراعية بعزبة عبد الجواد رجب التابعة لسنديون، فوجئ بثعبان في الأرض يهاجهه، وقام بلدغه، ليقوم على الفور بالتوجه إلى مستشفى فوة المركزي، لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

حُرر بالواقعة محضر، حمل رقم 53 عوارض لسنة 2022 مركز شرطة فوه، وجاري العرض على جهات التحقيق.