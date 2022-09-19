محطة بحوث الزراعة بسخا في كفر الشيخ: جني 120 فدانا من محصول القطن غدا

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن، بمحطة بحوث الزراعة بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن برامج التربية بمركز بحوث زراعات القطن بسخا تنتج الأصناف الطويلة والأصناف الفائقة الطول وفائقة النعومة بما يجعلها هي أحد مصادر الإنتاج الرئيسية لتقاوي بذرة القطن طويل بحري والتي تزرع بها جميع أراضي محافظات الدلتا.

مصغرات ومكبرات الأصناف

وأوضح دكتور محمد أبو اليزيد في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه يتم إنتاج أصناف من القطن فائق الطول والمحسنة والتي يتم من خلالها إجراء تجارب المقارنات البحثية من خلال المصغرات والمكبرات على مستوى محافظات الدلتا، والتي يتم عقب ذلك وضع الأصناف الجديدة المحسنة من القطن مع الأصناف القديمة المنزرعة بحقول المزارعين وذلك للحكم عليها وعلى مدى كفاءتها الإنتاجية حتى يتم تحديد أراضي محافظات الدلتا التي سوف يزرع بها كل صنف بما يناسب التربة المنزرعة على حدة.

وأضاف: «حتى يتثنى عقب ذلك صدور قرار وزاري بشأن زراعة كل صنف بما يناسب مع التربة المنزرعة بالمحافظات على مستوى الجمهورية من خلال التقاوي التي تنتج من قسم تربية القطن بمحطة البحوث الزراعية بسخا، بمحافظة كفر الشيخ».

إنتاج التقاوي المحسنة

وأشار إلى أن يوم الثلاثاء المقبل سوف يتم جني 120 فدانا من محصول القطن من سلالات وأصناف القطن المنزرعة بغرض إنتاج التقاوي المحسنة والتي تزرع بحقول محطة بحوث الزراعة بسخا، ومنها يتم زراعتها بحقول وأراضي المحافظات من أصناف قطن طويل بحري جيزة 97، وجيزة 94، وجيزة فائق الطول 93، و96 من أصناف القطن طويل التيلة حتى يتم إنتاج أصناف بشكل علمي تزرع كل حسب نوع التربة.