في ذكرى رحيله.. قصة الزيجة الوحيدة للفنان جميل راتب من ممثلة فرنسية

تحل اليوم الأحد الذكرى الثالثة لرحيل واحدًا من عمالقة الفن في مصر، والذي قدم لنا مزيجًا من السينما والدراما والمسرح في مسيرة فنية لأكثر من 70 عامًا، ولم يكتف خلالها بالأعمال المصرية فقط، وإنما برع أيضًا في الأعمال العالمية التي شارك فيها مثل فيلم «لورانس العرب» عام 1962مع الفنان عمر الشريف، إنه الفنان جميل راتب، الذي غاب عن عالمنا في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر عام 2018، بعد صراع مع المرض، ولكن إرثه الفني مازال حيًا، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تقريرًا معلوماتيًا عن أبرز المحطات الفنية في حياة الفنان جميل راتب.

أبرز المحطات الفنية في حياة الفنان جميل راتب

- وُلد جميل راتب 18 أغسطس 1926 بالقاهرة، وكانت والدته ابنة شقيق هدى شعراوي.

- تخرج في مدرسة الحقوق الفرنسية، وبعد عام سافر إلى فرنسا لاستكمال دراسته الجامعية، ولكنه قرر دراسة الفن في السر بعيدًا عن عائلته التي كانت ترفض التحاقه بالفن، وحينما علمت أسرته قطعت علاقتها به، فقام بأكثر من مهنة لكي يستمر في دراسة التمثيل منها «شيال» في سوق الخضار وكومبارس، ومترجم، ومساعد مخرج.

البداية الفنية للراحل جميل راتب

كانت البداية الفنية الحقيقية للفنان جميل راتب من خلال مشاركته في فيلم « أنا الشرق» عام 1946، بطولة الممثلة الفرنسية، كلود جودار، وجورج أبيض، وحسين رياض، وتوفيق الدقن، وبعد انتهاء عرض الفيلم، التقى بالكاتب الفرسي «أندرية جيد»، الذي نصحه بدراسة فن المسرح في باريس، وقد قبل النصيحة.

عدد زوجات الفنان الراحل جميل راتب

تزوج مرة واحدة من فتاة فرنسية كانت تعمل بالتمثيل، ولكنها اعتزلت بعد ذلك وعملت في الإنتاج ثم منتجة منفذة ثم مديرة مسرح الشانزليزيه، وكان حريصًا على زيارتها في باريس حتى بعد انفصالهما.

أبرز أعمال جميل راتب

شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتي حققت أدواره فيها نجاحًا كبيرًا منها: «حب في الزنزانة» مع عادل إمام وسعاد حسني، و«شفيقة ومتولي»، و«فتاة تبحث عن الحب»، و«الكيف»، و«طيور الظلام»، و«الصعود إلى الهاوية»، وغيرهم من الأعمال التي نالت إعجاب الجماهير.

مشاركاته العالمية

كما قدم أدوارًا في العديد من الأعمال العالمية منها فيلم «لورانس العرب» إذ قام بدور ماجد، وبطولة بيتر أوتول بدور لورنس وعمر الشريف بدور الشريف، الفيلم من إخراج المخرج البريطانى ديفيد لين، وإنتاج سام سبيجل، بالإضافة إلى فيلم «To Commit a Murder » عام 1967 بطولته لوس جوردان وسينتا بيرغر والعالمى برنارد بلاير، وإخراج إدوارد مولينارو.

وكان آخر ظهور له ضيف شرف في مسلسل «بالحجم العائلي» عام 2018 والمسلسل بطولة يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، عمرو صالح، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.

جوائز جميل راتب

حصل جميل راتب على تكريم مصري 5 مرات، الأولى من مهرجان القاهرة السينمائي عام 2005، والثانية من نقابة المهن التمثيلية عن مجمل أعماله عام 2015، ومن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي فى دورته 33 عام 2016، بالإضافة إلى تكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في الدورة السابعة 20017، ومنظمة الأمم المتحدة للفنون عام 2018 خلال احتفالها بعيد الأب.