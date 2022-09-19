إنشاء 5 مدارس جديدة لمنع التسرب من التعليم في مطروح.. 69 فصلا دراسيا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود المحافظة في توسعة وتطوير عدد من المدارس بالمحافظة وزيادة عدد الفصول، بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، لاستيعاب مزيد من الكثافة المدرسية، والوصول الى جميع المناطق لمنع التسرب من التعليم.

وأشار المحافظ إلى الإعلان عن طرح 5 مدارس جديدة بعدد 69 فصلاً جديداً، في المدن المختلفة في محافظة مطروح، طبقا الحصري الذي جري من خلال مديري الإدارات التعليمية لمواجهة الإقبال علي المدارس من التلاميذ، والبدء الفوري في تنفيذها علي أحدث مستوي إنشائي تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية فرع مطروح.

المدارس المطروحة للتطوير

وقال المهندس طارق مسعد مدير عام الابنية التعليمية في محافظة مطروح، اليوم الاثنين، في بيان إن المدارس المطروحة للتطوير والتوسعة تضم مدارس السلوفة في مركز ومدينة الضبعة بـ11 فصلا، ومدرسة أسامة بن زيد بالحمام بـ16 فصلا، ومدرسة أولاد مسعود بالحمام بـ16 فصلا، ومدرسة قرية 23 بقري البنجر بالحمام بـ13 فصلا، ومدرسة الشهيد العقيد أحمد جاد جميل بمنطقة القصر غرب مدينة مرسى مطروح بـ16 فصلا.

صيانات بمدارس مطروح

وقبل بدء العام الدراسي الجديد، أوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن هناك صيانة تجري حاليا في جميع المدارس استعدادا للعام الجديد من خلال ميزانية الصيانة البسيطة بالمدارس، وبعض المدارس ينفذ بها صيانة شاملة لتطويرها بالإضافة إلي إنشاء مدارس جديدة منها التابع لهيئة الأبنية التعليمية ومدارس أخري تابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في القري التي تحتاج لمنشآت تعليمية جديدة في ظل اهتمام الدولة والحكومة بقطاع التعليم وزيادة المنشآت التعليمية تزامنا مع الزيادة السكانية في مصر.

وأوضح أن الدراسة تبدأ في محافظة مطروح يوم الأحد 2 أكتوبر المقبل.