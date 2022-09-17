وكيل تعليم كفر الشيخ: استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023م، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعى، مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وموجهي العموم، ومديري الإدارات النوعية وأعضاء المتابعة، موجهاً التهنئة للدكتور علاء جودة، لتوليه منصب وكيل المديرية، متمنياً له التوفيق، واستمرارية التميز والعطاء فيما هو قادم.

وأعلن وكيل الوزارة، عن منح جائزة لأفضل مدرسة استعددت للعام الدراسي الجديد بكل إدارة تعليمية، لاختيار الأفضل على مستوى المديرية، مؤكداً تسخير كل مدرسة لكافة الإمكانيات المتاحة لبدء العام الدراسي بطريقة مثلى تتكاتف فيها جميع عناصر المدرسة، موجهاً بتنظيم بدء حضور مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولية في الأسبوع الأول منعاً للازدحام على أن يتم إخطار المديرية بذلك والإعلان والنشر بشكل يضمن وصول المعلومة إلى ولي الأمر.

توزيع الكتب من اليوم الأول للعام الدراسي

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيُتابع توزيع الكتب من اليوم الأول للعام الدراسي، وعدم ربط توزيع الكتب بسداد المصروفات، محذراً من إجبار أولياء الأمور على تقديم تبرعات عينية أو مادية تحت أي مسمى ومن يُخالف ذلك ويثبت عليه الأمر يتحمل كافة التبعات والمسائلة القانونية، موجهاً بالمساهمة بشكل فاعل في تهيئة المدارس لحصة المشاهدة واستغلال المواد التعليمية المميزة على القنوات التعليمية وعرضها للطلاب لتعميم الفائدة.

تشجير المدارس بأشجار مثمرة

وكلف وكيل الوزارة، بالبدء في تشغيل اليوم الرياضي بنسبة 25% من المدارس المؤهلة لتطبيقه، على أن تزداد نسبة المدارس المشاركة، لتُعممه على كافة المدارس مع نهاية العام الدراسي، مشيراً إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بأهمية تشجير المدارس بأشجار مثمرة، وزيادة المساحات الخضراء بكافة قطاعات التربية والتعليم.

وشدّد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على بدء تشغيل مجموعات التقوية وتيسير إقامتها وجذب الطلاب للالتحاق والانتفاع بها، مشيداً بما يتم من دورات تدريبية ولقاءات تنشيطية للموجهين وموجهي العموم، وضرورة نقل تلك الفائدة والخبرة إلى المدارس ليرى أثرها على أرض الواقع، موجهاً أعضاء المتابعة ومديري الإدارات بضرورة النزول الميداني واستمرارية المتابعة لتصويب الخطأ وإصلاح الخلل إن وجد، لافتاً إلى أن الهدف من المتابعة ليس تصيد الأخطاء وتصديرها وإنما تقديم العون للوصول إلى الأهداف المنشودة والسير على الطريق الصحيح.