بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 بالمدارس الدولية (صور)

انطلق منذ قليل العام الدراسي الجديد 2022-2023، بالمدارس المصرية الدولية، وسط بهجة من الطلاب وأولياء الأمور بعودة الدراسة، وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي شدد على بدء الدراسة اليوم الأحد 18 سبتمبر، والالتزام بمختلف الأنشطة التي تسهم في تنمية شخصية الطالب سواء الأنشطة الثقافية أو الرياضية.

ونظمت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، احتفالية لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، في أول أيام انطلاقه، وسط حالة من البهجة والسرور بين الطلاب وأولياء الأمور، وقال الدكتور طارق النشوي، مدير المدرسة، إن المدرسة بدأت استقبال طلاب رياض الأطفال «كيجي 1 وكيجي 2» صباح اليوم.

وأضاف «النشوي» لـ«الوطن»، أن المدرسة بدأت استقبال الطلاب في حفل بهيج من رياض الأطفال، مؤكداً أن إدارة المدرسة تعمل بقوة على انتظام العام الدراسي الجديد وجذب الطلاب لها بمختلف الوسائل التعليمية، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتًا إلى أن المدرسة بها جميع المراحل التعليمية المختلفة.

وأوضح أنه سيتم توجيه الطلاب وأولياء الأمور لكيفية الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة، مؤكداً أنه سيتم تسليم الطلاب الكتب الدراسية خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور رضا حجازي، بضرورة المتابعة الميدانية لانتظام العام الدراسي الجديد في المدارس المصرية الدولية، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والالتزام بتحية العلم وتدريس المواد القومية.

وقال وزير التربية والتعليم: «رسالتي لكل طالب من الطلاب هى رأس مالك هو علمك وعدوك هو جهلك لذلك جامعة هارفارد تضع هذه العبارة علي أبواب جامعتها لتوعية الطلاب بأهمية التعلم».

وأضاف في منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ألم الدراسة لحظة وتنتهي ولكن إهمالها ألم يستمر مدى الحياة»، مؤكداً أن ما تسعى إليه الوزارة هو عودة الطلاب للمدرسة على أن تكون المدرسة مكاناً محبباً وممتعاً لهم في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية والفنية.