«الأبنية التعليمية» تواصل صيانة مدارس المنيا قبل العام الدراسي الجديد

تواصل هيئة الأبنية التعليمية في المنيا، أعمال الصيانة في مدارس التعليم العام والفني بجميع المراحل المختلفة، استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد أول أكتوبر المقبل.

صيانة المدارس استعدادا للعام الجديد

وتشمل أعمال الصيانة في المدارس، مراجعة السباكة في دورات المياه وإصلاح الأعطال، وإزالة التشوينات، ورفع كفاءة الإنارة ومصادر الكهرباء، وتعلية الأسوار والنوافذ والأبواب الحديدية، وأعمال الدهانات والتبيض في عدد من المدارس المنتشرة بمدن وقرى ومراكز المحافظة ويبلغ عددها نحو 2900 مدرسة.

«الصحة» تضع خطة للتعامل مع كورونا

ووضعت مديرية الصحة في المنيا، خطة للتعامل مع مستجدات فيروس كورونا وأي أمراض أخرى معدية، أثناء العام الدراسي الجديد، وذلك منعا لانتشار أي عدوى بين الطلاب والعاملين بالعملية التعليمية، حيث سيتم التشديد على اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية.

ومن المقرر أن تدخل عدد من المدارس الجديدة الخدمة هذا العام، وستعلن عنها مديرية التعليم في وقت لاحق، خاصة وأنّ هناك زيادة واضحة في أعداد التلاميذ المقرر التحاقهم بالصف الأول الابتدائي، وتقدر هذه الزيادة بنحو 20 ألف تلميذ مقارنة بالعام الدراسي الماضي.