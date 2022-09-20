أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 20-9-2022 في الأسواق المصرية

تحافظ أسعار الخضروات والفاكهة في جميع الأسواق المحلية، وبالمحلات التجارية على استقرارها، على الرغم مع اقترب انتهاء موسم فصل الصيف، ويرجع هذا إلى استمرار توافر أصناف والأنواع المختلفة منها.

وتنشر «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، وفق لما نشره الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور، إذ جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

وجاءت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022 لدى التجار بالأسواق المحلية، وفق للسعر الكيلو من كل صنف على حدة، كالتالي:

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و6 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الخيار بين 6 و8 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الفلفل البلدي الحار بنوعيه الأحمر والأخضر بين 6-8 جنيهات.

وسجل سعر البصل بين 3 و4 جنيهات.

فيما سجل سعر الباذنجان الرومي 6 و8 جنيهات.

وجاء سعر الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

فيما تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 16 حتى 18 جنيهًا.

أسعار الخضروات في سوق أكتوبر

وبسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر جاءت أسعار الخضروات اليوم كالتالي:

سعر الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

كما تراوح سعر البامية بين 13 و18 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو القلقاس بين 4 و5 جنيهات.

فيما سجل سعر الفلفل الرومي من النوع البلدي بين 3 -5 جنيهات.

وسجلت الطماطم بين 2-3 جنيهات.

كما تراوحت الملوخية بين 2 - 3.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو البصل بين 1.25 و2.50 جنيه.

كما تراوح سعر كيلو البطاطس من النوع التحمير بين 3.5 و5.75 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجزر ما بين 2 إلى 4.5 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

فيما تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 10 و16 جنيهًا.