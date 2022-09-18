أسعار الخضروات اليوم الأحد 18-9-2022 في الأسواق المصرية

استقرت أسعار الخضروات في السوق المحلية والعبور، إذ حافظت على نفس قيمتها السعرية منذ مطلع الشهر الجاري، بسبب توافر المعروض والأصناف المختلفة.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، وفق جولة للبوابة، والموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور، إذ جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

وفي الأسواق المحلية ومنها سوق سليمان جوهر في الدقي، وفي وسط البلد، جاءت أسعار الخضروات للكيلو جرام اليوم كالتالي:

الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

الخيار بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الأحمر والأخضر الحار 10 جنيهات.

البصل بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان الرومي الأسود بين 6 و10 جنيهات.

الملوخية بين 5 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 18 حتى 22 جنيها.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وفي سوق الجملة وتحديدًا سوق العبور جاءت أسعار الخضروات اليوم كالتالي:

الطماطم في سوق العبور بين جنيهين و4.5 جنيه.

الملوخية بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه.

البصل اليوم بين 1.25 و2.50 جنيه.

البطاطس بين 3.5 و5.75 جنيه.

الجزر ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

الخيار بين 3 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 و20 جنيهًا.

الكوسة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البامية بين 14 و20 جنيهًا.

القلقاس بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5.5 جنيه.