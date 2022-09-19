المؤبد لمتهمين بترويج المواد المخدرة في مصر القديمة  

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهمين بترويج المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما عن الاتهامات المنسوبة إليهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي، وتامر حمدي، وأمانة سر أحمد صبحي ومحمد فاروق.

إحراز جوهر مخدر الميتافيتامين

وجاء في أمر إحالة المتهمين، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، قيامهما في دائرة قسم شرطة مصر القديمة العام الماضي، بحيازة وإحراز بغرض الاتجار جوهر مخدر الميتافيتامين، كما أحرزا سلاحا أبيض «شفرة موس» بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطار من قسم شرطة مصر القديمة، يفيد بحيازة عدد من المتهمين للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وسلاح أبيض لحماية تجارتهم الغير مشروعة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان تواجد المتهمين، وبعد استصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم القبض عليهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة ووجهت لهم تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، واحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.