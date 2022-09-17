المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة في المقطم

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهمًا بترويج المواد المخدرة في المقطم، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة معه.

صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافي وعمرو محمد فوزي وأسامة الظاهر محمود، وأمانة سر عمر عاشور ومحمود عبدالرشيد.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 284 لسنة 2022 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 155 لسنة 2022 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهم بحيازة وإحراز جوهر مخدر الكوكايين بقصد الاتجار، كما أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

العثور على مواد مخدرة بسيارة المتهم

وجاء في تحريات المباحث، أنه أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المقطم، تلاحظ لهم سير سيارة عكس الاتجاه وباستيقافها وجد بداخلها المتهم وبرفقته فتاة، وبتفتيش المتهم وجد بحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمولين، كما عثر أسفل مقعد الفتاة على كمية مخدرة، كما عثر أسفل مقعد المتهم على ميزات حساس ومعلقتين كما عثر على زجاجة مما تستعمل في المواد المخدرة، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة والأدوات بقصد الإتجار بها، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والمبالغ المالية حصيلة الاتجار.