الرئيس يستقبل وزير دفاع الهند ويؤكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية بين البلدين

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة، ونيفيديتا شوكلا وكيل أول وزارة الدفاع الهندية، وألوك تيواري سكرتير خاص وزير الدفاع الهندي، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وطلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مشيراً إلى اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصةً العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كل المجالات.

السيسي ينقل تحياته لوزير الدفاع الهندي

من جهته، نقل وزير الدفاع الهندي إلى الرئيس السيسي تحيات رئيس الوزراء الهندي، معرباً عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تنامي وازدهار.

وأكّد اهتمام الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس، فضلاً عن الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة وقهر خطر الإرهاب الأمر الذي ألقى بظلال الأمن والاستقرار في مصر وعلى الأمن الإقليمي بأسره، مشيرًا إلى أنَّ الهند تتطلع لتبادل الخبرات وترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

اللقاء يشهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات.