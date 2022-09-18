أمين «النيل الإنجيلي»: مناخ الحريات الدينية شهد طفرة هائلة في عهد السيسي (حوار)

قال القس رفعت فتحي، أمين عام سنودس النيل الإنجيلي، إن مناخ الحريات في مصر بدأ في التطور، حيث أصبحت هناك درجة أكبر من الحريات، فالمجتمع المصري يتميز بأنه يعطي للأديان حريتها وقداستها ومكانتها، ولا توجد ضغوط على أحد، فالجميع يمارس معتقداته بحرية، وهو ما يؤكد تطور مناخ الحريات الدينية بشكل كبير عن الوقت السابق.

كيف ترى أوضاع الأقباط في مصر خلال العهد الحالي مقارنة بالأوقات السابقة؟

- الوضع أصبح أفضل مما كان عليه سابقاً، وهو ما يتمثل في إصدار العديد من القوانين مثل قانون بناء الكنائس، وهو ما وضع آليات محددة لبناء الكنائس، وجعل الأمر أسهل مما كان عليه في الماضي، كما تقدم الدولة العديد من التسهيلات للأقباط، مثل تسليم العديد من الأراضي لبناء الكنائس في المدن الجديدة، فالمناخ العام أصبح أفضل بكثير مما كان عليه، وفي الآونة الأخيرة حتى على مستوى المواطنين المصريين لا يوجد الاحتقان الذي كان يوجد في الوقت السابق، أصبح هناك تقبل للحوار وهناك مناخ مميز للحريات.

القس رفعت فتحي: الكنيسة تبذل جهوداً حثيثة لنقل الصورة الصحيحة عن مناخ الحريات في مصر إلى دول العالم

وماذا عن مناخ الحريات الدينية في مصر؟

- مناخ الحريات في مصر بدأ في التطور، حيث أصبحت هناك درجة أكبر من الحريات، فالمجتمع المصري يتميز بأنه يعطي للأديان حريتها وقداستها ومكانتها، ولا يوجد ضغوط على أحد، فالجميع يمارس معتقداته بحرية، وهو ما يؤكد تطور مناخ الحريات الدينية بشكل كبير عن الوقت السابق.

كيف ترى دور الرئيس السيسي في ترسيخ المواطنة وبناء الكنائس؟

- تقوم الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدور كبير في ترسيخ ملف المواطنة فيما يخص بناء دور العبادة، وهذا بسبب اهتمام القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس السيسي، بهذا الملف، حيث شهد عهد السيسي لأول مرة زيارة رئيس الجمهورية للكاتدرائية للتهنئة بالمناسبات الدينية المختلفة، كما تم وضع آليات محددة لبناء الكنائس فى عهده وتوفير كافة التسهيلات، ولم يعد هناك تعنت كما كان فى الماضى، حيث أصبح الرد على طلبات إنشاء الكنائس بشكل أسرع، كما يتم توفير أراضٍ مخصصة للكنائس فى المدن الجديدة.

هل ما زال الأقباط يعانون من أى صعوبات حالياً على أى مستوى؟

- لا نستطيع القول إنه لا توجد معاناة، ولكن يمكن القول إن هذا الملف شهد تطوراً كبيراً، ويمكن القول إن هذه المعاناة تراجعت كثيراً عن الأوقات السابقة، خاصة أن الدولة تذلل جميع العقبات التى تواجه الأقباط، وهو الأمر الذى لم يكن موجوداً من قبل.

ما دور الكنيسة لتصحيح صورة مصر الخارجية فى مجال الحريات الدينية؟

- هناك العديد من الطرق، منها تنظيم الكنيسة العديد من الندوات التى تقوم فيها بتوجيه الدعوات للمؤثرين فى السياسات بالخارج، وكان آخرها وجود أعضاء من الكونجرس فى زيارة للكنيسة والتقوا الرئيس السيسى والقيادات، كما كنت فى زيارة إلى مجلس الكنائس العالمى الذى يضم الكنائس فى جميع الدول، وتم الحديث عن مصر والاستقرار الذى تعيشه حالياً، كما يتم تنظيم العديد من الزيارات والندوات التى يتم فيها تصحيح الصورة بشكل كبير.

المؤسسات الحقوقية

كل المؤسسات الحقوقية فى العالم لها ميول سياسية تحركها، ومن يتحكم فى هذه المؤسسات هو السياسة، بدليل أنه فى مرات عديدة تكون هناك أمور تجرى فى دولة معينة ولا تتحدث هذه المنظمات عنها بسبب توجه سياسى، وتتحدث عن أمور أخرى، ولكن الكنيسة الإنجيلية لديها علاقات جيدة مع معظم الكنائس خارج مصر ونقوم بتقديم الصورة الصحيحة لما يحدث فى مصر، ولا يوجد سجناء رأى فى مصر.