علاء عابد: التعليم شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن التعليم شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي طفرة غير مسبوقة، موضحا أنه الطريق الوحيد وأساس التقدم والحضارة بين المجتمعات.

الرئيس السيسي قائد ثورة التعليم والتنوير في مصر

وأكد خلال كلمته في احتفالية طلاب الثانوية العامة في مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد ثورة التعليم والتنوير في مصر، مضيفا: «لدينا مدارس وجامعات أفضل من كل جامعات وكليات ومعاهد العالم»، مؤكدا الدور المهم للتعليم في مصر.

وأشار إلى أن خريجي الجامعات والمدارس المصرية من أفضل الخريجين في جميع التخصصات.

جاء ذلك على هامش فعاليات احتفالية أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، لتكريم أوائل الطلبة والطالبات (ثانوية عامة - ثانوية أزهرية - التعليم الفني) لعام 2022، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والنائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب، وبحضور الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، النائب خالد تامر طايع، والنائبة هند رشاد، والنائب نادر الخبيري، والنائب أحمد نويصر، وعدد كبير من نواب مجلسي النواب والشيوخ.