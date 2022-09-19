«الزراعة» تعلن عن أسعار وأماكن بيع فسائل نخيل «البرحي والمجدول»

أعلن الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي لأبحاث النخيل بمركز البحوث الزراعية عن أسعار بيع فسائل نخيل البرحي والمجدول للعام الحالي، والتي يتم تسليمها بضمان المعمل المركزي لأبحاث النخيل بمركز البحوث الزراعية.

أسعار بيع فسائل نخيل البرحي

وأوضح في تصريحات خاصة أن أسعار بيع فسائل نخيل البرحي لهذا العام بلغت 1950 جنيها لفسائل الأنسجة، أما الفسائل العادية فبلغ سعرها 1900 جنيه، عمر عام ونصف، أما نخيل المجدول فأسعار فسيلة الأنسجة 1950 جنيهاً، وسعر الفسيلة العادية 1400 جنيه، وهي أسعار تقل عن مثيلاتها في المشاتل الخارجية، كما أن الفسائل تتمتع بضمان من المعمل الذي يحظى بثقة كبيرة بين مزارعي النخيل.

وأضاف أنه للحصول على فسائل يمكن الحجز قبل الاستلام بوقت كافٍ حيث يتم التسليم خلال أربع أشهر فقط في العام، ففي فصل الخريف يتم البيع في شهري سبتمبر وأكتوبر، أما في فصل الربيع فيتم البيع في مارس وأبريل، ويتم الحجز من خلال تليفون المعمل رقم 37744998، مع سداد مقدم حجز وتحديد الكمية المطلوبة قبل التسليم بوقت مناسب من مقر المعمل المركزي للنخيل بشارع جامعة القاهرة بالجيزة.

إقبال كبير على زراعة نخيل البرحي

وتابع أن هناك إقبالاً كبيراً على زراعة نخيل البرحي في مصر نظراً للأرباح التي تحققها زراعته، حيث يمكن للنخلة الواحدة إنتاج ما يقرب من 200 كيلو في العام، مع إنتاج فسائل أخرى تدر ربحًا إضافيًا، كما أن الأقبال على تناوله في ازدياد مستمر.

وأشار إلى أن مصر تضم ما لا يقل عن مليون شجرة برحي حتى الآن، والرقم في تضاعف مستمر، بعد انتشار زراعته في جميع المحافظات وفي الوادي الجديد على وجه التحديد، لافتاً إلى أن هناك تطورًا كبيرًا في زراعة النخيل بمصر وانتشار الأصناف عالية الربحية ونمو في معدل الصادرات خاصة بعد انشاء مصانع تعبئة وتغليف في العديد من المحافظات.