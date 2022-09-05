انطلاق موسم جني «البلح البرحي» بمزرعة الملك فاروق بالأقصر.. الكيلو بـ35 جنيها

انطلق موسم جني محصول البلح البرحي الأصفر، بمزرعة الملك فاروق بقرية المطاعنة بإسنا جنوب الأقصر، التي تحتوي على نحو 170 نخلة على مساحة 5 أفدنة، بجانب 24 فدان مانجو، و45 فدان برتقال.

ويقول المهندس محمود مصطفى أحمد، مدير المزرعة، إن المزرعة تقع على مساحة نحو 70 فدانا، تشتهر بزراعة أجود أنواع المحاصيل الزراعية مثل البلح والمانجو والبرتقال، لكن ما يميز هذه المزرعة، هو البلح البرحي الأصفر، الذي يعتبر من أجود أنواع البلح على مستوى الجمهورية.

إنتاجية تصل لـ10 أطنان

يضيف مصطفى، أن عدد أشجار البلح كانت سبع نخلات، أهداهم ملك العراق للملك فاروق، لكن مع الوقت، ارتفع العدد حتى وصل إلى 170 نخلة، وما يميز البلح البرحي، إنتاجيته العالية ومذاقه المميز، لأنه يسقى من ماء النيل، كما أن إنتاجيته عالية، تصل لأكثر من 10 أطنان، إذ تصل إنتاجية النخلة الواحدة نحو 500 كيلو، و170 كيلو للسباطة الواحدة.

سعر كيلو البلح 35 جنيها

ويشير مدير المزرعة، إلى أن سعر الكيلو من البلح البرحي الأصفر يبلغ 35 جنيها للكيلو، مؤكدا أن عملية الجني تتم أولا عبر الإعلان عن مزاد علني للتجار، إذ بيعت المزرعة هذا العام، بمبلغ 3 ملايين جنيه، تحت إشراف المهندس الحسيني يوسف مهندس مزرعة البساتين، وعزت محمد أبو المجد وكيل المزرعة.

تضم 3 آلاف شجرة مانجو.. و4 آلاف شجرة برتقال

ويوضح مدير المزرعة، أن المزرعة تضم أكثر من 3 آلاف شجرة مانجو، وتتنوع الأنواع بين زبدة وجولك وعويسي وهندي ملوكي، ودبشة وبيري وجعفر وبلدي، والعديد من الأصناف الحديثة المستوردة، كما تشتمل المزرعة على أكثر من 4 آلاف و500 شجرة برتقال موالح متنوعة، مثل البرتقال واليوسفي البلدي والخليلي الأحمر والأحمر، وصيفي وبذرة وليمون مالح.

متحف يضم عينات من المحاصيل المنزرعة

كما تضم المزرعة، متحف به عينات من المحاصيل، والفاكهة والخضر، والتي تمت زراعتها بالمزرعة، مدون كل بطاقة منها معلومات عن أبرز العينات، ومنها مجموعة قصب السكر التي نجحت في مصر. يشار إلى أن وزارة الزراعة المصرية، تسلمت مزرعة المطاعنة كمزرعة حكومية، بدلاً من كونها مزرعة تخص عائلة أسرة محمد على باشا عام 1931م، وقد زار الملك فاروق المزرعة عام 1937.