مدير تحرير «الوطن»: «العفو الرئاسي» فعلت دورها المجتمعي لتحسين حياة المفرج عنهم

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنّ هضبة المقطم مكان مزدحم للغاية، والتوجيه بتطويرها والاهتمام بها أمر مهم للغاية، خاصة أنّها من أجمل مناطق القاهرة.

عبدالراضي: السياحة العلاجية مورد مهم للدولة

وتحدّث عبدالراضي، خلال حديثه ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على شاشة DMC، تقديم الإعلامية هبة ماهر، عن السياحة العلاجية، قائلا إنّها مورد مهم جدا للدخل، ومصر غنية بأماكن كثيرة، ومنها الواحات الكبريتية التي تضم 400 عين كبريتية، إضافة إلى واحة سيوة الغنية بالطمي والأماكن الاستشفائية، وأسوان والواحات البحرية ومطروح، موضحا أنّ من يعمل في السياحة العلاجية كان بانتظار قرار مثل الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، بالتوجيه بإقامة مراكز استشفائية متكاملة في سيناء بشراكة أوروبية.

الدور المجتمعي للجنة العفو الرئاسي

وأضاف مدير تحرير جريدة «الوطن»، أنّ لجنة العفو الرئاسي شكلت فارقا مع الأسر وأهالي المقبوض عليهم على ذمة قضايا، حيث يوجد دور مجتمعي آخر لها، فالأصل هو فحص الحالات والإفراج عمن يستحق الإفراج عنه.

وتابع عبدالراضي، أنّ الدور المجتمعي الجديد للجنة، يتمثل في مراعاة من كانوا محبوسين بعد خروجهم، خاصة من لديه أسر، وجار العمل على دمجهم في المجتمع وتوفير مصدر دخل لهم ولأسرهم، وإعادة المفرج عنهم لوظائفهم ودراستهم، وهذا أكبر رد على المشككين في الحوار الوطني الناجح والفاعل.

محافظة سوهاج غنية جدا بالأماكن الأثرية

وأوضح مدير تحرير جريدة الوطن، أنّ محافظة سوهاج غنية جدا بالأماكن الأثرية والمعابد، فالمتحف القومي لسوهاج على نهر النيل الذي عملت الحكومة على تطويره ويضم 1000 قطعة أثرية مميزة، إضافة إلى أطول تمثال لسيدة في العالم، ومعبد أبيدوس.