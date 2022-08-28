سامي عبدالراضي: الدولة تقدم تسهيلات كبيرة للمصانع لتوفير الآلاف من فرص العمل

قال سامي عبد الراضي مدير تحرير الوطن، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالاستعداد للسيول قبل قدوم فصل الشتاء، على نحو يضمن تصريف السيول بطريقة علمية دون التأثير على جمال المدن وشوارعها، لافتًا إلى أن منظومة الطرق بمصر اختلفت بشدة خلال السنوات الأخيرة مثل الدائري والعديد من شوارع القاهرة وطريق الجلالة والمحاور على نهر النيل، وهو ما انعكس على السيولة المرورية وتوفير الكثير من الوقت.

مصانع توفر الآلاف من فرص العمل

وأضاف «عبد الراضي» في حوار مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن هناك توجه من الدولة لأحد أهم عناصر البناء في مصر وهو ملف الصناعة، وهو ما جعلها توفر 1000 مصنع بالمحافظات، لافتًا إلى أن كل محافظة سيكون بها من 100 إلى 200 مصنع، كاشفًا عن وجود 274 مصنعًا بمحافظة أسيوط، وهو ما يوفر الآلاف من فرص العمل، مشيدًا بالمزايا التي أتاحتها الدولة لهذه المصانع من تخفيض لقيمتها بنحو 40% وإعفاء من الإيجار للوحدات المؤجرة لفترة 9 أشهر.

عبد الراضي: العمل بوزارة التعليم سيعتمد على استمرار السياسات

وأوضح مدير تحرير جريدة الوطن، أن مصر بها أكثر من 20 مليون طالب، وهو ما يعني ملايين المواهب في كل المجالات مثل الرياضة والعلوم والفنون، مشيدًا بمشروع كابيتانو المعني باكتشاف هذه المواهب، مؤكدًا ضرورة الاستمرارية للوصول إلى نتائج سياسات التطوير، ومن بينها استمرار عمليات التدريب الخاص بالمعلمين، مشيدًا بأداء وزير التعليم السابق الدكتور طارق شوقي، الذي أبلى بلاءً حسنًا، مشيرًا إلى أن الوزير رضا حجازي أحد أعمدة الوزارة ولديه رؤية واضحة.