رئيس التحرير

أحمد الخطيب

سامي عبدالراضي: مصر تستضيف 30 ألف شخص من 190 دولة بأهم مؤتمر بيئي بالعالم

كتب:

هاجر عمر
12:18 م | الأحد 21 أغسطس 2022
سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن

سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن

قال سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ المنهج الذي تتبعه الدولة المصرية الآن في إنشاء المشروعات ومتابعتها يختلف كثيرًا عن المنهج والأسلوب الذي كانت تتبعه الأنظمة السابقة، مشيرا إلى أن 2017 كان عام الانطلاق لمشروع غذائي كبير يحقق الاكتفاء الذاتي، وأن عام 2024 سيكون بداية الاكتفاء الذاتي من السكر وعدم استيراده.

مصر تستضيف 30 ألف شخص من 190 دولة في أهم مؤتمر بيئي بالعالم

وأضاف عبدالراضي، في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنّ مصر ستستضيف أهم حدث بيئي في العالم هذا العام، لافتًا إلى أنّ مؤتمر المناخ «كوب 27» في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل، سيكون بمشاركة 190 دولة، مشيرًا إلى أنّ عدد المشاركين في المؤتمر سيصل إلى نحو 30 ألف شخص من مختلف أنحاء الدولة.

وأشاد مدير تحرير جريدة الوطن، بتضافر جهود مؤسسات الدولة والوزارت المختلفة للتحضير لهذا المؤتمر، كاشفًا عن أنّ مصر فحصت كل المؤتمرات السابقة؛ للتحضير لهذا المؤتمر بصورة تليق بالدولة المصرية.

مزايا طرح المجمعات الصناعية الجديدة

وأوضح أنّ إنشاء 1000 وحدة صناعية في 3 مجمعات جديدة بأسيوط وقنا وأسوان ستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب، لافتًا إلى أنّ تدشين الثلاثة مجمعات الصناعية يأتي في ضوء خطة الدولة لإنشاء 17 مجمعا صناعيا في محافظات مصر المختلفة، كاشفًا عن انخفاض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه إلى 300 جنيه؛ لتشجيع الشباب على التقديم، إضافة إلى أن التقديم سيكون عن طريق الإنترنت، فضلًا عن إعفاء المتقدمين للحصول على هذه الوحدات من خلال الإيجار من دفع الإيجار أول 9 أشهر من بدء العمل بالمشروع.

دور مشترك بين الأسرة والمجتمع لحماية الشباب من الإدمان

وأكد عبدالراضي أهمية التصدي لظاهرة الإدمان بين الشباب، والدور الكبير للرقابة داخل المنزل، إضافة إلى دور المجتمع، كاشفًا عن أهمية حملات التوعية التي يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان، مشيرًا إلى أنّ المخدرات تعد عاملًا أساسيًا في انتشار الجريمة في المجتمع.

اقرأ المزيد:

الحكومة: خفض إيجار المجمعات الصناعية.. والقيمة تتراوح بين 15.5 لـ27 جنيها

«العدد والأدوات»: التوسع في المجمعات الصناعية يوفر 3 مليارات دولار سنويا

جامع: خفض سعر كراسة الشروط لوحدات المجمعات الصناعية.. من 2240 إلى 500 جنيه

السيسي يوجه بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية

توصية لـ«مشروعات النواب» بمراجعة أسعار المجمعات الصناعية في الصعيد

التنمية الصناعية: تطوير «المجمعات» بالصعيد ستنجح في تحقيق التنمية

سامي عبد الراضي يكشف تفاصيل وملابسات حريق كارفور الإسكندرية

سامي عبد الراضي: مسلسل الاختيار أوضح حقيقة ما حدث في فض اعتصام رابعة

سامي عبد الراضي: الظروف الاقتصادية فرضت التعديل الوزاري (فيديو)

سامي عبد الراضي يشرح تفاصيل توصية المحكمة بإذاعة جزء من إعدام قاتل نيرة

سامي عبد الراضي: مصر واجهت الإرهاب منفردة بالتزامن مع تنفيذ خطط التنمية

سامي عبد الراضي يكشف السيناريوهات بعد إحالة أوراق قاتل نيرة أشرف للمفتي

سامي عبد الراضي: العلمين الجديدة بوابة مصر الغربية للسياحة والاستثمار

سامي عبد الراضي: من المبكر تقييم مدرب المنتخب الوطني بعد مبارة واحدة

سامي عبد الراضي: مصر تقاوم الإرهاب منذ سنوات.. والاختيار كشف خيانة الإخوان بألسنتهم

سامي عبد الراضي يكشف تفاصيل جريمة إشعال النار في شاب جامعي بدمياط
بقلم هاجر عمر