سامي عبدالراضي: مصر تستضيف 30 ألف شخص من 190 دولة بأهم مؤتمر بيئي بالعالم

قال سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ المنهج الذي تتبعه الدولة المصرية الآن في إنشاء المشروعات ومتابعتها يختلف كثيرًا عن المنهج والأسلوب الذي كانت تتبعه الأنظمة السابقة، مشيرا إلى أن 2017 كان عام الانطلاق لمشروع غذائي كبير يحقق الاكتفاء الذاتي، وأن عام 2024 سيكون بداية الاكتفاء الذاتي من السكر وعدم استيراده.

مصر تستضيف 30 ألف شخص من 190 دولة في أهم مؤتمر بيئي بالعالم

وأضاف عبدالراضي، في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنّ مصر ستستضيف أهم حدث بيئي في العالم هذا العام، لافتًا إلى أنّ مؤتمر المناخ «كوب 27» في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل، سيكون بمشاركة 190 دولة، مشيرًا إلى أنّ عدد المشاركين في المؤتمر سيصل إلى نحو 30 ألف شخص من مختلف أنحاء الدولة.

وأشاد مدير تحرير جريدة الوطن، بتضافر جهود مؤسسات الدولة والوزارت المختلفة للتحضير لهذا المؤتمر، كاشفًا عن أنّ مصر فحصت كل المؤتمرات السابقة؛ للتحضير لهذا المؤتمر بصورة تليق بالدولة المصرية.

مزايا طرح المجمعات الصناعية الجديدة

وأوضح أنّ إنشاء 1000 وحدة صناعية في 3 مجمعات جديدة بأسيوط وقنا وأسوان ستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب، لافتًا إلى أنّ تدشين الثلاثة مجمعات الصناعية يأتي في ضوء خطة الدولة لإنشاء 17 مجمعا صناعيا في محافظات مصر المختلفة، كاشفًا عن انخفاض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه إلى 300 جنيه؛ لتشجيع الشباب على التقديم، إضافة إلى أن التقديم سيكون عن طريق الإنترنت، فضلًا عن إعفاء المتقدمين للحصول على هذه الوحدات من خلال الإيجار من دفع الإيجار أول 9 أشهر من بدء العمل بالمشروع.

دور مشترك بين الأسرة والمجتمع لحماية الشباب من الإدمان

وأكد عبدالراضي أهمية التصدي لظاهرة الإدمان بين الشباب، والدور الكبير للرقابة داخل المنزل، إضافة إلى دور المجتمع، كاشفًا عن أهمية حملات التوعية التي يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان، مشيرًا إلى أنّ المخدرات تعد عاملًا أساسيًا في انتشار الجريمة في المجتمع.